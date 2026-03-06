Al menos, cuatro árboles caídos tras lluvia en la capital

Las lluvias registradas la tarde del jueves en la capital potosina provocaron la caída de al menos cuatro árboles en distintos puntos de la ciudad, informó la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte del área de Parques y Jardines, las cuadrillas municipales realizaron el retiro de árboles caídos en las calles Ismael Salas, 18 de Marzo, Juventino Rosas y Lago de Chalco, mientras que en la zona de Jardines de Santiago se atendió un árbol que quedó inclinado y representaba un posible riesgo.

Las labores se llevaron a cabo para liberar vialidades y prevenir afectaciones a la ciudadanía, tras los reportes generados por las precipitaciones.

El personal municipal señaló que los equipos continúan en campo para atender cualquier otro reporte relacionado con árboles en riesgo o caídos a causa de las lluvias.

Por su parte, el organismo operador Interapas informó que durante la tarde del jueves su personal realizó recorridos de supervisión en puentes a desnivel de la zona metropolitana, donde se verificó el funcionamiento de los equipos de bombeo.

Según el reporte, los sistemas instalados en los puentes a desnivel Pemex, en Salvador Nava Martínez, y Naranja, en Acceso Norte, operaban con normalidad y sin anomalías.

Asimismo, se realizaron labores de desazolve en la salida de descarga del puente Manuel José Othón, en el Centro Histórico, donde se detectó un taponamiento por basura. Tras la limpieza, el flujo del agua quedó liberado y el nivel acumulado comenzó a descender.

Interapas indicó que mantendrá vigilancia permanente en los cárcamos y sistemas de bombeo, ante el pronóstico de lluvias para el fin de semana.