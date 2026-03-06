logo pulso
Rafa González niega violencia y se separa de Los Recoditos

El cantante afirma que es difamado tras acusaciones de su esposa y anuncia acciones legales

Por El Universal

Marzo 06, 2026 07:53 a.m.
A
Durante los últimos días, el nombre de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, ha circulado en redes sociales luego de que su esposa lo acusara públicamente de presunta violencia doméstica.

En las denuncias, difundidas a través de videos en TikTok, Fernanda Redondo Cortés aseguró haber vivido episodios de maltrato durante su relación; incluso, muestra heridas y moretones supuestamente provocados por el cantante.

Ahora, González, a través de sus redes sociales, reaccionó a las declaraciones de su pareja y aseguró que lo están difamando.

En el mensaje, el músico negó haber ejercido cualquier tipo de violencia y reveló que ya está tomando acciones legales al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Han sido días muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de ese tema y que, por lo trascendente, se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío", dijo.

Rafa también señaló que, por recomendación de sus abogados, no ofrecerá más detalles sobre el proceso legal; de lo que sí habló es de su separación, momentánea, de la banda.

"En común acuerdo con los directivos de la banda, haré una pausa como cantante. Es una decisión que he tomado para resolver de manera correcta este asunto", explicó.

El intérprete también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus fans y finalizó el clip con un mensaje directo a su expareja:

"Quien me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar", concluyó.

