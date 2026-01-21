logo pulso
Brooklyn Beckham acusa a David y Victoria de priorizar la marca sobre la familia

Las acusaciones de Brooklyn Beckham sacuden la familia Beckham

Por AP

Enero 21, 2026 03:50 p.m.
A
Brooklyn Beckham acusa a David y Victoria de priorizar la marca sobre la familia

LOS ANGELES (AP) — Una disputa familiar de los Beckham ha salido más a la luz pública en una serie de publicaciones en redes sociales de Brooklyn Beckham, quien alega que sus padres, David y Victoria Beckham, han intentado sabotear su matrimonio y siempre han priorizado la imagen pública sobre las relaciones familiares.

"Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones inauténticas han sido una constante en la vida en la que nací", escribió Brooklyn Beckham en varias páginas de texto publicadas en las historias de Instagram.

A los 26 años, es el mayor de los cuatro hijos del retirado superastro del fútbol inglés y la ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda, y ha trabajado como modelo y fotógrafo, también aspiró a ser chef. Se casó con la actriz estadounidense Nicola Peltz, hija del inversor activista Nelson Peltz, en 2022.

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegarán para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", decían las publicaciones.

Las publicaciones hacen público un conflicto apenas velado que había estado gestándose en historias de tabloides con fuentes anónimas durante meses. El hermano menor, Cruz Beckham, dijo en Instagram en diciembre que Brooklyn había bloqueado a miembros de la familia en las redes sociales.

"No quiero reconciliarme con mi familia", escribió Brooklyn Beckham. "No estoy siendo controlado, estoy haciéndome valer por mí mismo por primera vez en mi vida".

A diferencia de sus tres hermanos menores, Brooklyn Beckham no apareció en la reciente docuserie de Netflix de su madre, "Victoria Beckham", y no asistió al estreno en octubre, como él y Peltz lo hicieron para el estreno en Londres en 2023 del documental centrado en su padre, llamado simplemente "Beckham".

Muchas de las quejas descritas en las historias de Instagram se originan en la boda Peltz-Beckham en Florida. Acusó a su madre de retirarse en el último minuto del diseño del vestido de novia de Peltz, y dijo que ella "secuestró" el primer baile que debía tener con su esposa al ritmo de la música interpretada por Marc Anthony.

"Se comportó de manera muy inapropiada conmigo frente a todos", escribió Brooklyn Beckham. "Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".

Sin dar detalles específicos, también escribió que antes de la boda sus padres "repetidamente presionaron e intentaron sobornarme para que firmara cediendo los derechos sobre mi nombre".

David y Victoria Beckham no tuvieron una respuesta pública inmediata a las publicaciones, y los mensajes a los representantes de The Associated Press no fueron respondidos de inmediato.

En una aparición el martes en CNBC, David Beckham, quien se encuentra en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, no abordó directamente las declaraciones de su hijo, pero dijo que los niños cometen errores en las redes sociales y se les debe permitir hacerlo.

"Eso es lo que trato de enseñar a mis hijos. Pero sabes, a veces tienes que dejar que cometan esos errores también", dijo.

Casados desde 1999, David y Victoria Beckham tienen otros tres hijos, Romeo de 23 años, Cruz de 20 años y Harper de 14 años.

SLP

AP

Las acusaciones de Brooklyn Beckham sacuden la familia Beckham

