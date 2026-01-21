Revelan mensajes de exempleada que acusa a Julio Iglesias

Julio Iglesias sigue en medio de la polémica después de que dos exempleadas lo denunciaran por presuntos delitos sexuales y trata de personas, según ellas, el cantante abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

Ahora, unos presuntos mensajes que una de las víctimas habría enviado al cantante dos años después de las supuestas agresiones sexuales, pone para algunos en tela de juicio a las víctimas.

El medio español "OKdiario" publicó los presuntos mensajes de una de las demandantes, la fisioterapeuta, en ellos se lee que se dirige al cantante con cordialidad, respeto y cariño; el programa "El gordo y la flaca" retomó algunos de estos mensajes.

Uno de los mensajes sería del 20 de abril de 2021, cuando aún trabajaba para Julio Iglesias:

"Profesor buenas noches espero pueda dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más, un beso y un abrazo feliz noche".

El 23 de septiembre de 2022, un año después de haber dejado su empleo como fisioterapeuta felicitó al cantante por su cumpleaños.

"Feliz feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, te quiero, siempre te recuerdo con cariño. Tú fisioterapeuta por siempre".

Un tercer mensaje de marzo de 2023, un año después de haber dejado su empleo como fisioterapeuta, escribió:

"Hola señor espero no molestarlo con mi breve mensaje solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más de decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden".

Las extrabajadoras han aportado como pruebas diversos documentos laborales, fotografías, mensajes y registros de llamadas. El relato de las víctimas describe episodios de violencia física y sexual que habrían tenido lugar cuando el cantante tenía 77 años.

El cantante afirma que las acusaciones son absolutamente falsas, que le causan una gran tristeza y que defenderá su dignidad ante el agravio tan grave.

Colegas, conductores y reporteros le han mostrado apoyo y cariño, mientras que algunos han condenado sus acciones y han recordado comportamientos de acoso que tal vez antes estaban bien vistos pero que ahora son condenables.