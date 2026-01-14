BTS anuncia gira mundial con tres conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Tras concluir el periodo correspondiente al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS informó que realizará una gira mundial programada para este 2026. El grupo retomará las presentaciones en vivo con una serie de conciertos que comenzarán en su país de origen y continuarán en Asia, Estados Unidos, Europa y América Latina.

México formará parte del itinerario con tres presentaciones confirmadas. Los conciertos se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, recinto con aforo aproximado de 65 mil personas.

La venta de boletos se realizará en distintas etapas. La preventa tendrá lugar los días 22 y 23 de enero, mientras que la venta general comenzará el 24 de enero a partir de las 9:00 horas.

La preventa estará disponible únicamente para personas que cuenten con ARMY MEMBERSHIP, un sistema que permite el acceso anticipado a la compra de entradas.

Para participar en la preventa es necesario contar con una membresía ARMY MEMBERSHIP en su versión US o Global. El costo aproximado de esta membresía va de 350 a 450 pesos mexicanos.

El registro debe realizarse a través de la plataforma Weverse y completarse antes del 18 de enero a las 17:00 horas. Una vez activa la membresía, los usuarios podrán ingresar a la fila virtual durante los días de preventa, donde se solicitará un correo electrónico, el número de membresía y datos personales.

Es importante que el correo registrado coincida tanto en Weverse como en la cuenta de Ticketmaster. En caso de que la información no sea la misma, el acceso a la fila no será habilitado.

Para localizar el número de ARMY MEMBERSHIP se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Weverse.

Ingresar a la comunidad de BTS.

Seleccionar el ícono "Membership".

Presionar la opción "Ver detalles de la membresía".

Consultar la tarjeta digital, donde aparece el número de membresía de nueve dígitos, el cual inicia con las letras BA.