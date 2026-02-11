BTS permitirá reservar entradas para su show gratuito
Reservas para el concierto de BTS en Seúl se abrirán el 23 de febrero vía NOL Ticket.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Después de casi cuatro años,BTS regresará como septeto completo con un concierto gratuito
el 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun de Seúl.
Los seguidores de todo el mundo tendrán la oportunidad de presenciar el espectáculo en vivo, tanto de manera presencial como a través de Netflix, que transmitirá la presentación en más de 190 países, marcando la primera transmisión en vivo de un concierto de un solo grupo en la plataforma.
El show, titulado "BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG", estará disponible al público mediante dos canales: reservas generales de entradas y un sorteo internacional exclusivo a través de la plataforma global de fans Weverse.
Para quienes planeen viajar a Corea del Sur, las reservas estarán abiertas a partir de las 20:00 horas (KST) del 23 de febrero a través de NOL Ticket, el servicio oficial coreano encargado del evento. La plataforma ofrece un interfaz internacional, NOL World, y acepta las principales tarjetas de crédito extranjeras, lo que permite a fans del mundo completar la reserva sin inconvenientes.
Las instrucciones completas para realizar la reserva se publicarán el 20 de febrero al mediodía tanto en Weverse como en NOL Ticket.
Los miembros del fandom oficial, ARMY, podrán participar en un sorteo especial al adquirir el próximo álbum del grupo —ya sea COMEBACK LIVE ´ARIRANG´, ´ARIRANG´ (Living Legend Ver.) o al haber participado en el evento [SOUND CHECK]— durante el período de inscripción establecido. La convocatoria está abierta a fans de todas las nacionalidades, y los ganadores serán elegidos mediante sorteo aleatorio.
Detalles del sorteo, de acuerdo con Weverse:
Periodo de participación: 10 de febrero a las 11:00 a.m. hasta el 13 de febrero a las 11:59 p.m. (KST)
Anuncio de ganadores: a partir del 15 de febrero a las 6:00 p.m. (KST), disponible en el historial de solicitudes de eventos en Weverse
Número de ganadores: 2 mil personas (más cinco asientos para sillas de ruedas)
Requisitos: los ganadores deberán presentar un documento de identidad que coincida con la información registrada al participar. Se aceptan pasaportes y carnets oficiales según la nacionalidad, pero no se permitirán fotos o capturas digitales como comprobante.
Para participar, los fans deben iniciar sesión con su cuenta Weverse desde la que compraron el álbum y pulsar el botón "Participar en el sorteo" en la página del evento. El número asignado solo será usado para el check-in; no representa el orden de entrada.
La plaza central de Seúl se transformará en un escenario al aire libre, dividido en zonas de pie y de asientos reservados, con diferentes procedimientos de acceso. Se espera la asistencia de hasta 260 mil personas, mientras que los asientos reservados estarán limitados a 15 mil.
El concierto se realizará un día después del lanzamiento del álbum Arirang y se planifican diversas actividades en la ciudad para celebrar el regreso de los idols surcoreanos.
La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl formará un grupo de trabajo especial para garantizar la seguridad del evento.
The Korea Times reportó que se desplegarán fuerzas antiterroristas y equipos de delitos violentos, que realizarán inspecciones, monitoreo de comportamientos sospechosos y control de explosivos. La plaza se dividirá en cuatro zonas según la densidad de público: central, caliente, templada y fría. Además, se implementarán medidas para prevenir fraudes o irregularidades en la venta de entradas.
