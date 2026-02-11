BTS permitirá reservar entradas para su show gratuito

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Después de casi cuatro años,

regresará como septeto completo con un

el 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun de Seúl.Losde todo el mundo tendrán la oportunidad de presenciar el espectáculo en vivo, tanto de manera presencial como a través de, que transmitirá la presentación en más de 190 países, marcando la primera transmisión en vivo de unde un solo grupo en la plataforma.El show, titulado "THE COMEBACK LIVE: ARIRANG", estará disponible al público mediante: reservas generales de entradas y un sorteo internacional exclusivo a través de la plataforma global de fansPara quienes planeen viajar a Corea del Sur, las reservas estarán abiertas a partir de las 20:00 horas (KST) dela través de, el servicio oficial coreano encargado del evento. La plataforma ofrece un interfaz internacional, NOL World, y acepta las principales tarjetas de crédito extranjeras, lo que permite a fans del mundo completar la reserva sin inconvenientes.Laspara realizar la reserva se publicarán elal mediodía tanto encomo enLos miembros del fandom oficial, ARMY, podrán participar en unal adquirir eldel grupo —ya sea COMEBACK LIVE ´ARIRANG´, ´ARIRANG´ (Living Legend Ver.) o al haber participado en el evento [SOUND CHECK]— durante el período de inscripción establecido. La convocatoria está abierta a fans de todas las nacionalidades, y los ganadores serán elegidos medianteDetalles del sorteo, de acuerdo cona las 11:00 a.m. hasta ela las 11:59 p.m. (KST): a partir dela las 6:00 p.m. (KST), disponible en el historial de solicitudes de eventos enNúmero de ganadores:(más cinco asientos paraRequisitos: los ganadores deberán presentar unque coincida con la información registrada al participar. Se aceptany carnets oficiales según la nacionalidad, pero no se permitirán fotos o capturas digitales como comprobante.Para participar, los fans deben iniciar sesión con su cuentadesde la que compraron el álbum y pulsar el botón "" en la página del evento. El número asignado solo será usado para el; no representa el orden de entrada.Lase transformará en un, dividido en zonas de pie y de asientos reservados, con diferentes procedimientos de acceso. Se espera la asistencia de hasta, mientras que los asientos reservados estarán limitados a 15 mil.Else realizará un día después delArirang y se planifican diversaspara celebrar el regreso de los idols surcoreanos.Lade Seúl formará unespecial para garantizar lareportó que se desplegarány equipos de delitos violentos, que realizarán inspecciones, monitoreo de comportamientos sospechosos y. La plaza se dividirá en cuatro zonas según la densidad de público: central, caliente, templada y fría. Además, se implementarán medidas para prevenir fraudes o irregularidades en la venta de entradas.