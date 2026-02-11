Vinculan a Cazzu con presunto triángulo amoroso

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La cantante

está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija,

, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada y que al parecer está o estaba comprometido, pues su novia habría terminado la relación abruptamente., bailarín de, aparece en sus conciertos protagonizandocon la cantante como parte del performance del show, sin embargo, ambos fueron captados juntos en la calle, protagonizando un momento de cercanía, ella lo abraza por la espalda y se percibe unaentre ellos.Las imágenes circulan en redes y apuntan a que dicho bailarín estaba comprometido con una bailarina llamada, quien ha recibido decenas de comentarios en sus publicaciones de Instagram en las que le dan ánimos por la situación que está viviendo, el truene con Ignacio.ya no tiene publicaciones con él, y en varios de esos comentarios de sus seguidores ella les ha dado "" en señal de aprobación. En algunos de estos comentarios se menciona veladamente acomo la causante de la"Qué bonita eres y qué profesional. Aquí te apoyamos por lo que te hizo 'fracazzu'. Tú eres más linda y con talento te, no como otras que se".En otro comentario igualan a lacon, comediante mexicana, reconocida principalmente por haber sido laentre Karla Luna y su esposo Américo Garza, quien actualmente es su marido.Panini te hizo el gran favor de quitarte una, te mereces algo mucho mejor"."Me encanta que te levantes con esa. Y tú calla lo que gustes, pero también ten la seguridad que el día que gustes hablar, muchas te vamos a creer. Pues estu vida y eres la única", se lee.Hasta este miércoles ninguno de los tres involucrados ha declarado algo al respecto; la relación deconterminó porque él comenzó una relación con la también cantante Ángela Aguilar, su actual esposa.