BTS realiza histórico concierto en Gwanghwamun Square

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- "You can call me idol"... y BTS lo demuestra con un histórico concierto gratuito en Seúl, Coreal del Sur. La banda celebrará su comeback el 21 de marzo con un espectáculo en Gwanghwamun Square y el palacio real adyacente, convirtiéndose en el primer grupo coreano en realizar un show de un solo tiempo en este emblemático lugar. Además, por primera vez, el evento será transmitido a nivel mundial vía Netflix.

El regreso de los intérpretes de "Idol" coincide con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, tras casi cuatro años de pausa. A esto se suma una gira internacional y diversas actividades a lo largo del próximo mes para que turistas y ARMY (fanáticos) disfruten de esta nueva etapa simbólica del grupo.

Según medios locales, el espectáculo combinará elementos de la cultura tradicional coreana con un montaje escénico de alto nivel. Las autoridades municipales de Seúl confirmaron que están en negociaciones las secuencias de apertura de "BTS The Comeback Live: Arirang".

Se espera que el septeto aparezca desde el interior del palacio Geunjeongmun y cruce hacia la puerta Heungnyemun antes de salir por la puerta principal de Gwanghwamun, abriendo así las tres puertas principales del sur del Palacio Gyeongbok.

El grupo obtuvo la aprobación para utilizar esta área, así como el "Woldae", escenario ceremonial frente a la puerta principal, históricamente usado por los reyes de la dinastía Joseon.

No se ha confirmado si esta entrada será en vivo o pregrabada.

De acuerdo con "The Korea Times", el espectáculo contaría con al menos 50 bailarines y 13 músicos de una compañía tradicional coreana, reforzando la interpretación de "ARIRANG".

Además, la agencia del grupo solicitó proyectar imágenes en la puerta de Gwanghwamun durante el show; imágenes similares se proyectarán en la puerta y paredes de Sungnyemun el 20 de marzo, durante el lanzamiento del álbum.

Aunque no se tiene un estimado oficial de espectadores debido a posibles ajustes por seguridad, se hablaba de alrededor de 15 mil personas. La asignación de lugares podría realizarse mediante plataformas para fans, como Weverse, o mediante otros sitios de venta de entradas.

Asimismo, el espectáculo estará dirigido por Hamish Hamilton, reconocido por crear los shows de medio tiempo del Super Bowl. El 27 de marzo se estrenará en Netflix el documental "BTS: The Return".