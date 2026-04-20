Bunbury regresa a México con nueva gira y disco

El cantante español Enrique Bunbury anunció este lunes que su nueva gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026' comenzará en octubre en México, en lo que será su regreso al país norteamericano con actuaciones que tratan de acercarse a la música latina con "composiciones propias".

"Ambos (sus dos últimos álbumes) miran a la música hispana y latinoamericana con composiciones propias y quería de alguna forma enfrentarme al reto de utilizar géneros que me han apasionado y que pertenecen incluso no a mi generación, a generaciones anteriores, que era la música que podía escuchar mis padres o mis abuelos", afirmó en una conferencia de prensa desde Ciudad de México.

Bunbury y su nuevo álbum: De un siglo anterior

Bunbury recientemente sacó su último disco -´De un siglo anterior´-, su número catorce en su carrera como solista, y ahora arranca una gira que le llevará a lugares "tan emblemáticos" como el Auditorio Nacional de la capital mexicana, uno de los "mejores escenarios del mundo para actuar", y que comenzará el próximo octubre en la ciudad mexicana de Puebla (centro).

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"Hay lugares muy grandes y hay lugares más chicos pero aquí un tienes al público muy cerca, les ves las caras, es una maravilla (...) Tengo muchas ganas de estos shows, van a ser muy especiales y esa cercanía con el público y el sonido de este lugar hacen que estos conciertos sean muy especiales para mí", afirmó el músico, nacido en Zaragoza (España) hace 58 años.

Influencia de la música latinoamericana en la gira

El resultado de este trabajo que ahora exhibe es una aproximación a la música latinoamericana, lo que le permitió "conocer más de cerca cuáles son esos ritmos, esas armonías, esas melodías tan bellas y hermosas".

Según explicó, el proceso de creación y el subirse a un escenario implica "algo de magia", ya que "nada es lo que parece" y cuando acaba la actuación "todos somos más normales y parecidos" a la gente.

"Sí que es cierto que la música es un acto mágico. El poder de mostrar a través de canciones sentimientos que muchas veces son difíciles de expresar con palabras. Todo eso de alguna forma tiene truco", dijo.

De las canciones 'De un siglo anterior', Bunbury destacó 'La voz' por encima del resto, dado que cuenta lo que le ocurrió hace tres años, cuando tuvo un problema con su voz que le hizo "bajarme de la gira".

"Pensaba que nunca más iba a subirme a un escenario. De alguna forma refleja ese momento en versos y en música", recordó.

Además, con el título 'De un siglo anterior' quiere trasladar una "provocación" en una época en la que se abraza "todo avance tecnológico como si fuera siempre un progreso deseable o hubiera ahí algo intrínsecamente bueno", pues a su juicio hay tecnologías que "nos hacen perder un poco nuestra humanidad".

"La tecnología muchas veces nos trae cosas positivas y a veces nos trae momentos de conflicto con nuestra propia esencia humana. Y me parecía que el título englobaba un poco ese conflicto en el que estamos ahora mismo, un conflicto que no está resuelto", concluyó.