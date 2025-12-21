BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

* Una velada multitudinaria con BXS Bryndis X Siempre confirmó al Teatro de la Ciudad como un referente cultural en San Luis Potosí.

Gracias a las condiciones de paz y tranquilidad que propicia el Gobierno del Estado, el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I fue escenario de una noche memorable con la presentación de BXS Bryndis X Siempre, concierto que coronó un año de intensa actividad artística y de crecimiento para este recinto. La respuesta del público confirmó que la música y la cultura siguen encontrando espacios donde florecer sin límites, en entornos accesibles y de calidad.

Este impulso cultural ha sido posible gracias a una política Estatal que ha priorizado la dignificación de los espacios públicos, visión promovida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que hoy permite a San Luis Potosí albergar espectáculos de primer nivel. La renovación total de los parques y foros culturales ha ampliado las opciones de entretenimiento para las familias, acercando experiencias antes reservadas a otros escenarios.

Durante el concierto, las y los asistentes disfrutaron de una noche cargada de nostalgia y emoción, coreando éxitos como "Te vas con él", "Quizás sí, quizás no" y "Amor Prohibido". Con este cierre, los Parques Tangamanga consolidan un 2025 marcado por una agenda exitosa y por el compromiso de seguir promoviendo la cultura y la convivencia social.

