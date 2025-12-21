Ca7riel y Paco Amoroso deciden hacer una pausa en su carrera musical

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de ganar cinco premios en los Latin Grammy 2025, Ca7riel y Paco Amoroso habían anunciado el lanzamiento de su próximo disco titulado "Top of the Hills". Sin embargo, los artistas sorprendieron a sus seguidores al confirmar que el proyecto ha sido pospuesto indefinidamente y que, además, harán una pausa en su carrera musical.

El álbum estaba programado para estrenarse el 19 de diciembre y, en días previos, el dúo ya había revelado el nombre de las canciones y compartido adelantos de algunos temas a través de redes sociales.

Hasta que el viernes, los músicos argentinos publicaron un comunicado, en la cuenta oficial de Instagram del grupo, para informar que el disco no verá la luz por ahora y que han decidido detener sus actividades artísticas.

"Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar", expresaron en el mensaje.

También se cancela la gira

Junto con la pausa en su carrera, los ganadores del Latin Grammy 2025 también decidieron posponer la gira que preparaban para acompañar el lanzamiento de "Top of the Hills", la cual seguiría al exitoso "El Papota Tour".

Dicha gira los llevó a presentarse en países como México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay, además de realizar fechas en Europa y Japón.

De acuerdo con el comunicado, tanto el álbum como la gira surgieron de un proceso acelerado, impulsado por el éxito que alcanzaron tras viralizarse con su presentación en Tiny Desk, la cual acumula más de 47 millones de reproducciones en YouTube.

"´Top of the Hills´ nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar y posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso", señalaron.

Por el momento, Ca7riel y Paco Amoroso han reducido su actividad en redes sociales. Los únicos temas del proyecto disponibles en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Tidal son "Beto´s Horns" y "GIMME MORE".

Hasta ahora, no se ha confirmado una nueva fecha para el lanzamiento oficial del álbum.