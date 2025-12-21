Refuerza CEPC revisiones de gas LP en tianguis y plazas públicas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene operativos permanentes de supervisión en tianguis, puestos semifijos y plazas principales de San Luis Potosí, con el objetivo de reducir riesgos asociados al uso de gas LP, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario precisó que las acciones no se limitan a la temporada decembrina, sino que se realizan de manera continua, priorizando la prevención mediante recomendaciones directas a comerciantes y usuarios. Explicó que una parte importante de las irregularidades detectadas se debe al desconocimiento de las normas, más que a una omisión deliberada.

Entre las observaciones más frecuentes, Ordaz Flores mencionó el uso de mangueras inadecuadas, reguladores de alta presión que no corresponden al equipo, así como conexiones con posibles fugas. Ante ello, dijo, se ha hecho un exhorto directo a las empresas gaseras para que los tanques que comercializan se entreguen en condiciones óptimas y sin escapes.

Detalló que las inconsistencias detectadas durante las revisiones son, en su mayoría, básicas y corregibles, como el cambio de mangueras o el uso de tanques de 20 kilogramos en lugar de los de 30, sin que hasta el momento se haya considerado el retiro de puestos por estas causas.

"El problema es que muchas personas que venden alimentos en los tianguis no conocen los lineamientos de las normas oficiales, por lo que los estamos invitando a capacitarse", señaló el titular de la CEPC.

En este sentido, destacó que la dependencia realiza capacitaciones de manera constante, con un promedio semanal de 200 personas instruidas en medidas de seguridad: alrededor de 50 madres de familia y 150 comerciantes, como parte de una estrategia preventiva para disminuir incidentes relacionados con el manejo de gas LP en espacios públicos.