Ca7riel y Paco Amoroso desafían a Bad Bunny en los Latin Grammy 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al público tras aparecer en la lista de nominados a los Latin Grammy 2025, donde competirán directamente contra Bad Bunny en al menos 10 categorías. A siete años de su debut, los músicos argentinos han captado la atención de la industria musical por su propuesta fresca y arriesgada.

El dúo ha conquistado escenarios en países como México, Japón, Chile, París y Estados Unidos, agotando entradas en estadios. Ahora, su objetivo será llevarse una o más estatuillas en una gala donde su nombre resalta entre los gigantes del género urbano y alternativo.

Entre las nominaciones más importantes se encuentran:

Grabación del Año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Álbum del Año, Canción del Año.

Mejor Canción Pop.

Mejor Álbum de Música Alternativa.

Mejor Canción Alternativa.

Mejor Video Musical Versión Larga.

Mejor Video Musical Versión Corta.

Su fama creció a raíz de su disco "Papota" y la sesión de Tiny Desk en YouTube, que superó las 42 millones de reproducciones, consolidaron su ascenso como referentes de la música alternativa.

Los intérpretes de "El día del amigo" irrumpieron en la escena internacional a finales de 2024. Su mezcla de estilos y energía en el escenario ha captado la atención de críticos y fans.

Tras su exitoso show en el Palacio de los Deportes, Ca7riel y Paco Amoroso confirmaron que regresarán a la Ciudad de México para participar en la "Grand national tour" junto a Kendrick Lamar el próximo 23 de septiembre.

El rapero estadounidense, ganador de 22 premios Grammy y figura del histórico Super Bowl LIX con 133.5 millones de espectadores, compartirá escenario con los argentinos, prometiendo una experiencia inolvidable para sus seguidores.

El proyecto de Ca7riel y Paco Amoroso, que alguna vez comenzó como un proyecto experimental entre amigos, ahora compite con los artistas más grandes del momento, demostrando que su sonido único tiene un lugar en la industria musical.