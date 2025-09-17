Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda operaciones tras accidente en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó esta mañana sus operaciones, a cuatro meses del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, donde perdieron la vida la cadete América Yamileth Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Maldonado, de 23.

De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL la nave realizó una salida simbólica de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana, luego de concluir exitosamente el proceso de reparación en astilleros especializados de Staten Island.

Explicó que se llevó a cabo un recorrido técnico para verificar condiciones estructurales, de navegación y coordinación, como parte de la fase final previa a su próximo zarpe.

Este acto estuvo encabezado por el Comandante del Buque, Capitán Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del Cónsul General de México en Nueva York, Marcos Bucio, así como del Agregado Naval de México en Washington y de los Agregados Naval y Militar ante Naciones Unidas, quienes saludaron a la tripulación y desearon éxito en esta nueva etapa.

El Cónsul General Bucio recorrió las instalaciones del Buque Escuela Cuauhtémoc y conversó personalmente con integrantes de la tripulación, para expresarles su reconocimiento por la disciplina, el profesionalismo y el espíritu de servicio con el que representan a México en altamar.

Este acontecimiento representa un paso importante, destacó el Consulado, luego de recordar el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de mayo, que cobró la vida de America Yamileth y Adal Yahir.

"Ambos son recordados como ejemplos de entrega, vocación y compromiso con la Marina Armada de México", señaló.

El Cónsul General Bucio reiteró su agradecimiento al Alcalde de Nueva York, Eric L. Adams, por su solidaridad con la tripulación y por el acompañamiento institucional que brindó al embajador Esteban Moctezuma Barragán y al personal del Consulado.

Asimismo, reconoció el respaldo del Comisionado de Transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez; del Capitán Jon Andrechik, comandante del sector Nueva York de la Guardia Costera de los Estados Unidos; así como al personal médico del hospital Bellevue, donde se atendió a los heridos.

Recuerdan a cadetes fallecidos

En la celebración del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre en Sunset Park, ante más de 20 mil asistentes, el Cónsul Bucio encabezó un emotivo minuto de silencio en memoria de los dos jóvenes fallecidos. En ese marco, ofreció un reconocimiento público a la Comisionada de Asuntos Internacionales de la ciudad, Aissata Camara, por su invaluable acompañamiento a la tripulación del Cuauhtémoc tras el accidente.

También reconoció la labor de los técnicos de la Marina de México y los astilleros neoyorquinos, cuya pericia y dedicación hicieron posible esta fase de reactivación.

En los próximos días, personal consular apoyará en los trámites migratorios para facilitar la llegada de los 176 cadetes que se incorporarán a la tripulación en Nueva York.

El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpará de Nueva York en los primeros días de octubre con destino a México.