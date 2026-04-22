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CANAS DE SALMA HAYEK GENERAN APLAUSOS

Por El Universal

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
CANAS DE SALMA HAYEK GENERAN APLAUSOS

Salma Hayek presumió orgullosa sus canas en la alfombra roja de los Premios Breakthrough, conocidos como los "Oscar de la ciencia", ahí, la actriz que este 2026 cumplirá 60 años, posó sola y con su esposo, el magnate francés François-Henri Pinault.

A pesar de que no es la primera vez que la actriz presume sus canas, en redes sociales dio de qué hablar el mechón de canas que lució en el evento que se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. Salma, una de las actrices mexicanas más influyentes y exitosas de Hollywood, lució un vestido color negro que resaltó más sus canas, en esta ocasión Hayek se recogió el cabello y posó muy sonriente. En su cuenta de Instagram dividió comentarios pues, aunque muchos elogiaron sus cabellos color grisáceos y blancos, otros le sugirieron pintarse las canas.

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