Carcinoma de células basales, padecimiento de Hugh Jackman

Hugh Jackman se convirtió en uno de los protagonistas más importantes de la pantalla grande gracias a su interpretación de Wolverine en la película "X-Men". Sin embargo, actualmente enfrenta un problema de salud que se relaciona con el carcinoma.

Años atrás, el actor se había sometido a diversas operaciones para eliminar el carcinoma de células basales en su nariz. Pero, el pasado martes anunció a sus fans que se sometió a dos biopsias tras detectar nuevas anomalías en la zona.

Fue mediante su perfil de Instagram que el famoso publicó un video en el que alertó sobre el padecimiento. "Sé que me han escuchado hablar sobre mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario", señaló.

"Y si mi video le recuerda a una sola persona ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz", agregó el actor australiano.

En una entrevista en 2017, explicó "La gente puede aprender de esto. Yo era un sujeto normal australiano, con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años".

Hugh Jackman reconoció que el padecimiento no pone en peligro su vida, pero destacó la importancia de hacer revisiones médicas, por lo que consideró importante advertir a los jóvenes.

De acuerdo con la American Cancer Society, el carcinoma de células basales y el de células escamosas son los tipos más comunes de cáncer de piel.

Ambos comienzan en la capa superior de la piel, es decir, la epidermis, y se relacionan con la exposición solar.

Las células basales se encuentran en la parte inferior de la epidermis y se dividen constantemente para reemplazar las células escamosas que se desprenden de la superficie de la piel.

La organización estima que 8 de cada 10 casos de cáncer de piel son carcinomas de células basales, por lo que resulta fundamental hacer conciencia sobre la afección.

Los principales signos de este tipo de cáncer se presentan como llagas abiertas, parches rojos, bultos rosados y brillantes o cicatrices que pueden supurar, formar costras, producir escozor o sangrar.