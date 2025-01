Conflicto laboral entre Carin León y exguitarrista

El cantante Carin León se encuentra en medio de la polémica, luego de que Juan Miguel Molina Vásquez, exguitarrista de su equipo, lo acusara de despido injustificado, discriminación y abuso laboral.

A través de un video que se difundió en las redes sociales, Vásquez aseguró que el intérprete de "Según quien" le quitó su trabajo de un día para otro, pues supuestamente ya no cumplía con los requisitos físicos para seguir apareciendo en los escenarios, por lo que ya emprendió acciones legales en su contra:

"Quería dejarme detrás los escenarios, porque tenía que contar con ciertos requisitos como estatura, bien de físico y yo no los llenaba. Imagínense que tienen un puesto, y de la noche a la mañana los quitan, nada más porque ya no cumplían con las expectativas. Me discriminaron", dijo en entrevista con Solangel Ochoa

Ante la magnitud del escándalo, León no se quedó callado y, mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, se defendió de los señalamientos de su exempleado.

Aunque no negó que haya prescindido de los servicios del músico, el cantante explicó que éste mostró comportamientos poco profesionales y agresivos hacia otros miembros del equipo, además de que en varias ocasiones se presentó en estado inconveniente, motivos por los que fue despedido.

Carin reconoció que este tipo de decisiones suelen causar malestares entre los involucrados, pero dejó claro que es algo que no puede pasar por alto:

"Como organización, nuestra prioridad es garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso y enfocado en la excelencia profesional, siempre buscando ofrecer la mejor experiencia posible a nuestro público y seguidores".

Asimismo, lamentó el escándalo que se ha generado y reiteró el compromiso con su público de mantener un proyecto musical con valores y transparencia.

Mientras tanto, la demanda de Molina sigue su curso, y será en las instancias legales donde se resolverá este conflicto.