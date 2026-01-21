logo pulso
Carín León es diagnosticado con dengue; pospone conciertos

Por El Universal

Enero 21, 2026 02:04 p.m.
A
Carín León es diagnosticado con dengue; pospone conciertos

El cantante Carín León pospuso las presentaciones que tenía programadas los días jueves y viernes en el Palenque de la Feria de León, luego de ser diagnosticado con dengue.
A través de un comunicado, el equipo del intérprete de 36 años informó que el artista se encuentra siguiendo indicaciones médicas para lograr una pronta recuperación, por lo que se tomó la decisión de reprogramar los conciertos priorizando su estado de salud y la calidad del espectáculo.
Las nuevas fechas confirmadas quedaron de la siguiente manera: el concierto originalmente previsto para el 22 de enero se realizará el 5 de febrero, mientras que el del 23 de enero se llevará a cabo el 6 de febrero.
El management de Carín León aclaró que los boletos adquiridos con anterioridad seguirán siendo válidos para las fechas correspondientes, sin necesidad de realizar cambios adicionales.
Finalmente, se agradeció la comprensión del público ante esta situación, y se reiteró que la decisión se tomó pensando en el bienestar del cantante y en ofrecer un show en óptimas condiciones.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos (principalmente Aedes aegypti) que causa fiebre alta, dolores intensos (cabeza, ojos, músculos, huesos) y erupciones cutáneas, pudiendo evolucionar a una forma grave con shock y sangrado, es crucial la atención médica inmediata ante los primeros síntomas como dolor abdominal severo o vómitos persistentes.
Los síntomas suelen aparecer entre 4 a 10 días después de la picadura y duran de 2 a 7 días.

