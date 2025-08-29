logo pulso
Carin León y Kacey Musgraves lanzan 'Lost in Translation' fusionando culturas musicales

Carin León y Kacey Musgraves unen sus voces en 'Lost in Translation', una canción que trasciende fronteras y idiomas.

Por El Universal

Agosto 29, 2025 04:16 p.m.
Carin León y Kacey Musgraves lanzan Lost in Translation fusionando culturas musicales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carín León estrenó este viernes su nueva canción "Lost in Translation", creada en colaboración con la cantautora estadounidense Kacey Musgraves.

El tema narra cómo, a pesar de hablar distintos idiomas, dos personas pueden conectar y comprenderse a través de sentimientos universales, mostrando que la música es un lenguaje que trasciende fronteras.

Para adelantar el lanzamiento, los artistas compartieron en redes un video del proceso creativo, mostrando cómo surgió la canción y la complicidad entre ambos durante la composición. Carín escribió en Instagram: "Viene pa' reventar donde sea... agárrense, que esto apenas empieza".

La canción fusiona géneros y rinde homenaje a los duetos clásicos mexicanos. Kacey, originaria de Texas, ha crecido con un profundo respeto por la música y la cultura mexicanas, y cuenta con experiencia interpretando música country y western tradicional combinado con pop.

Los artistas se conocieron en Nashville y descubrieron la compatibilidad de sus estilos musicales. Tras interpretar juntos "Fue un placer conocerte", de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, se inspiraron para crear este tema conjunto.

"Lost in Translation" ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify.

