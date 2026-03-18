Carlos Trejo cuestiona golpe ilegal tras perder contra Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El pasado domingo, el actor

y el autor del libro "Cañitas",

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, se enfrentaron en el cuadrilátero durante la primera edición del, organizado porEl evento, realizado en la, dejó como resultado ladel llamado "Cazafantasmas", quien fue noqueado por el "" tras recibir un golpe que lo mandó a la lona. Ante ello, el réferi inició el conteo y, al no poder levantarse, se decretó laTras el combate, ambos sorprendieron al público al dejar atrás momentáneamente su, abrazándose e incluso dándose un, momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.Aunque posteriormente, a través de sus redes sociales, Trejo aseguró que terminó en paz con Adame, recientemente en entrevistas con medios expresó sucon el resultado, al señalar que el golpe que definió la pelea fue ilegal y no fue sancionado."No le pueden dar el gane a alguien que hizo mal. Fue un, el cual está prohibido en una pelea de box", declaró.Asimismo, afirmó que manifestó su desacuerdo a de Nigris, pero éste le pidióasí."Si dice Poncho ´déjalo así´, pues déjalo así... estás bien pendej*, porque fue un. Le entregaste una alguien que no ganó", lanzó.Además dejó claro que no le interesa elni la, pero insistió en que lasla ilegalidad del golpe.Finalmente, al ser cuestionado sobre quienes aseguran que sus propios golpes tampoco fueron legales, respondió que estos sí correspondían adel"Perdóname, pero fue uny está perfectamente claro. Entiendo que hay mucha gente que no sabe de este[...] Pude haberme ido más allá del golpe donde lo tumbé, pero no era así", puntualizó.