CARLOS VIVES EN ´SOMOS MÁS´, UN HIMNO DE LA COPA MUNDIAL

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi se unieron para crear ´Somos más´, el himno oficial de Telemundo para su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este martes la cadena hispana estadounidense. La canción busca capturar el espíritu de unidad, pasión y celebración que caracteriza al torneo más visto del planeta, detalló en un comunicado.

Este tema marca la primera colaboración entre los cuatro artistas, fusionando la energía del puertorriqueño Wisin, el estilo de la argentina Emilia, el sonido fresco del mexicoestadounidense Xavi y la identidad única del colombiano Carlos Vives.

"Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol", expresó el colombiano en la nota de prensa.