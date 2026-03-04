CARLOS VIVES EN ´SOMOS MÁS´, UN HIMNO DE LA COPA MUNDIAL
Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi se unieron para crear ´Somos más´, el himno oficial de Telemundo para su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este martes la cadena hispana estadounidense. La canción busca capturar el espíritu de unidad, pasión y celebración que caracteriza al torneo más visto del planeta, detalló en un comunicado.
Este tema marca la primera colaboración entre los cuatro artistas, fusionando la energía del puertorriqueño Wisin, el estilo de la argentina Emilia, el sonido fresco del mexicoestadounidense Xavi y la identidad única del colombiano Carlos Vives.
"Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol", expresó el colombiano en la nota de prensa.
no te pierdas estas noticias
BTS anuncia concierto en Gwanghwamun con duración de una hora
El Universal
Hybe y autoridades coordinan medidas para controlar a 260 mil asistentes en el evento y transmitirlo por Netflix.
Shakira reúne 400 mil personas en concierto gratuito en Zócalo
El Universal
La cantante colombiana cerró su gira con un evento masivo que superó los 300 mil asistentes previos.
Telemundo transmitirá 92 partidos del Mundial 2026 en español
AP
Fox Sports transmitirá 69 partidos en inglés, mientras Telemundo amplía su oferta en español.