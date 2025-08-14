Carmen Campuzano se somete a nueva cirugía nasal por salud

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carmen Campuzano se sometió nuevamente a una cirugía nasal por cuestiones de salud, la modelo de 54 años ha estado en el quirófano en diversas ocasiones para salvar su nariz, pues ésta fue atacada por una bacteria y sufrió las consecuencias de su adicción a las drogas.

El nombre de la modelo mexicana fue muy famoso en la década de 1990, cuando la polémica la perseguía; fue pareja sentimental del fallecido actor Andrés García, y su vida de excesos la mantuvo muy presente en la prensa de la época.

En 2002, la información sobre sus crisis de salud era recurrente, fue atropellada en el Ajusto cuando se dirigía al hospital para tratar la infección bacteriana que la aquejó llamada leptospirosis, la cual causó daño en los cartílagos de la nariz, lo que junto con el consumo de drogas erosionó su tabique nasal.

Ese mismo año se dio a conocer que ante una fuerte depresión, Campuzano fue internada en una clínica psiquiátrica, y ahí tuvo avances que fueron informados en las páginas de EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ya le está saliendo el cabello, luego de que las quimioterapias se lo tiraron todo. Por ello, las cosas buenas que ha comenzado a vivir en esta nueva etapa de su vida la han hecho sentirse orgullosa de ella misma. Ahora está en un proceso de recuperación que aunque lento, parece que está dando resultado. Lo más importante es que mentalmente está bien y no tiene graves problemas que la lleven a nuevas depresiones", se informó entonces.

Carmen Campuzano, mamá de las gemelas Camila y Daniela, fruto de su relación con el actor Mario Carballido, ha salido adelante a pesar de la adversidad, no ha dejado las pasarelas pese a los señalamientos y a la inseguridad que ha llegado a sentir por el problema estético de su nariz.

Campuzano compartió con sus seguidores en redes que la cirugía que le practicaron salió bien, se trató de una cirugía en la nariz debido a una perforación que sufrió en el puente nasal y que dañó el implante que le pusieron tras sufrir los estragos de una bacteria, un accidente automovilístico y el consumo de drogas en el pasado.

"Amigos y seguidores queridos; quiero informarles personalmente que la cirugía que me realizó el extraordinario especialista en microcirugía microvascular, el doctor Raúl Granados Martínez ha sido todo un éxito, publico este video para que todos estén tranquilos; también es claro que no hay ninguna secuela de ningún tipo"

Aseguró que en cuento se sienta mejor informará a detalle en qué consistió su intervención.

"En cuanto esté más restablecida les haré un video personalmente. gracias al doctor Raúl Granados Martínez por su grandeza y profesionalismo".

Campuzano enfatizó que con el implante nasal que tiene debe tener extremado cuidado en su limpieza, algo con lo que está ya muy disciplinada.