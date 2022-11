Carmen Villalobos impone estilo con vestidos para una noche de fiesta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Carmen Villalobos disfruta su presente de descanso temporal, luego del éxito de la telenovela "Hasta que la plata nos separe" en la plataforma de Netflix (ya que en su estreno televisivo no le fue tan bien) y su conducción en "Top Chef VIP". La bella colombiana es una de las conductoras más carismáticas de su país y así lo sigue reafirmando en cada una de sus convocatorias.

Villalobos es portadora de una belleza deslumbrante, pero también de un talento que sigue cultivando y acumula reconocimientos. La artista de 39 años tiene en su haber dos premios: un Tu Mundo y un India Catalina. El primero lo ganó por "Sin senos sí hay paraíso" y el segundo por "Café con aroma de mujer", como actriz antagónica. Pero también se ha convertido en toda una fashionista vanguardista.

Uno de los looks más llamativos de Carmen Villalobos, ideal para brillar en una noche de fiesta, fue el que portó para el reciente evento de NBC Universal, donde la colombiana se lució con un vestido negro tornasolado, con espalda descubierta y con gruesas tiras entrecruzadas en su abdomen. Con un escote cerrado y una abertura muy sensual en una de sus piernas, la actriz completó su outfit con sandalias de taco fino estilo "romanas".

Otro vestido perfecto para noches de fiestas, lo lució bailando al ritmo de la canción "Tarot" de Bad Bunny y Jhay Cortez. Allí se vio a la ex pareja de Sebastián Caicedo con un look en color fucsia, compuesto por dos piezas: una falda ajustada al cuerpo tiro alto, con una abertura en forma ondulada en una de sus piernas y un microtop ajustable en la espalda. Este sin dudas es un outfit ideal para jornadas calurosas.

Finalmente, el tercer look ideal para la noche, por su la intensidad del brillo, fue el que portó en los Billboard Latin Music Awards, a finales de septiembre, donde la modelo deslumbró con un vestido de grandes lentejuelas plateadas y aberturas en su cintura y espalda. Además, el toque sensual se lo dio la abertura casi completa de una de sus piernas. Un estilo sensual al que Villalobos siempre se suma.

Carmen Villalobos sorprendió con un look muy sensual en el evento de NBC Universal pic.twitter.com/9f3dRR8jIm — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 22, 2022