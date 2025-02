Sabina Berman cuestiona a Saskia Niño de Rivera

La activista Saskia Niño de Rivera se manifestó sobre la sentencia dictada al influencer "Fofo" Márquez, quien fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio, tras agredir físicamente a una mujer en Naucalpan.

Por medio de la plataforma X, la vocera de Reinserta señaló que la sentencia hacia el influencer es "el ejemplo perfecto de cómo se usa en este país la venganza como sinónimo de justicia".

"Agarrar un caso de un "famoso" para similar justicia nos vulnera a todos [...] Fofo es nefasto, nadie pone eso en duda, pero ¿intento de feminicidio?", expresó.

Sabina Berman cuestiona a Niño de Rivera

Por lo anterior, la periodista Sabina Berman cuestionó a la activista, pues "la golpiza del Fofo a su víctima fue tremenda y larga".

"Pues la golpiza del Fofo a su víctima fue tremenda y larga, muy larga, tuvo tiempo de parar, la golpeada no le regresó ni un solo golpe, él sabía que es un experto en artes marciales, y la justificación para golpearla, ninguna. Un minuto más --y la mata", señaló.

Asimismo, puntualizó: "En esto no estoy de acuerdo con Saskia. Creo que hay un elemento de clase y de género en su opinión", difirió.

"Hemos normalizado que los señoritos que se creen de clase alta vapuleen a mujeres como si fuera casi parte inevitable de su biología. Pobrecitos, los hicieron enojar y no pudieron contenerse...", agregó.

Finalmente, aseveró: "No. Nada disculpa agarrar a trancazos a una mujer conocida o desconocida. Y la intensidad de la golpiza era, sí, asesina".