UNIDOS por los ángeles

Inglewood, California.- Estrellas del pop, socorristas, rockeros y aquellos que lo han perdido todo en los devastadores incendios del área de Los Ángeles se unieron para FireAid, un enorme concierto benéfico el jueves que combinó actuaciones espectaculares y conmovedoras historias de supervivientes tras la destrucción.

Green Day inició el gran espectáculo lanzándose con “Last Night on Earth” en el Kia Forum y pronto se les unió Billie Eilish para la primera sorpresa de la noche. La letra de la canción se ajustaba sorprendente a la ocasión: “If I lose everything in the fire / I’m sending all my love to you” (Si pierdo todo en el fuego / Te enviaré todo mi amor).

En una noche llena de sorpresas, un homenaje a Nirvana, con St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett cantando en lugar del fallecido vocalista Kurt Cobain, encabezó la lista. Interpretaron “Breed”, “School” y “Territorial Pissings” respectivamente, elecciones inspiradas e inesperadas para las que estuvieron acompañadas por los tres miembros sobrevivientes de la banda: Krist Novoselic, Dave Grohl y Pat Smear.

Luego apareció la hija del baterista Dave Grohl, Violet, para entonar “All Apologies”.

Lady Gaga cerró el evento, y tocó una nueva canción. “Es solo para esta noche, es solo para ustedes”, dijo sobre el tema que escribió con su prometido, el empresario Michael Polansky. “El tiempo sana”.

El sur de California representado

¿Hay alguna banda que represente más a California del Sur en espíritu y geografía que los Red Hot Chili Peppers? El bajista Flea hizo una parada de manos en el escenario vistiendo solo un pequeño traje de baño antes de lanzarse a una de sus innumerables odas al estado: “Dani California”, “Californication” y “Under the Bridge”.

Katy Perry se unió al Coro de Pasadena para “Rise” antes de entonar “Roar” y “California Gurls”. Desfiló por el escenario con la bandera del estado de California en la mano.

Y Eilish y su hermano Finneas, quienes son residentes de Los Ángeles de toda la vida, interpretaron hermosas versiones acústicas de sus éxitos recientes “Wildflower”, “The Greatest” y “Birds of a Feather”.