Cazzu cautiva en Mérida al interpretar por debajo de la mesa de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cazzu cautivó a su público en Mérida al cantar "Por debajo de la mesa", una canción de Armando Manzanero e interpretada por Luis Miguel, de quien es fan la trapera argentina y con quien soñaría grabar una canción.

La cantante dividió opiniones en redes por la interpretación del tema durante el show que ofreció en Mérida como parte de su gira Latinaje, tierra natal de Manzanero, pues aunque muchos aplaudieron su canto, otros la criticaron y consideraron que "no canta".

En una de sus recientes visitas a México, Cazzu fue cuestionada sobre con quién le gustaría colaborar en la música, y aunque la argentina dijo que muchos nombres se le pasaban por la cabeza, confesó que con Luis Miguel sería todo un sueño.

"Yo te diría Luis Miguel, pero sabemos que no voy a grabar con Luis Miguel", dijo entre risas en aquella ocasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando Cazzu tenía una relación con el cantante mexicano Christian Nodal, ambos asistieron a un concierto del llamado "Sol de México"; la entonces parejita estuvo en primera fila cantando a todo pulmón las canciones de Luismi, y hasta compartieron en redes algunos momentos.

Luis Miguel en voz de Cazzu gusta y no

La interpretación de "Por debajo de la mesa", en voz de Cazzu dividió opiniones en redes, mientras que para algunos la argentina "destrozó" el tema que ha hecho famoso Luis Miguel, para otros lo hizo muy bien.

"Santo Dios destrozó la canción del sol". "Cómo pueden decir que canta". "Toda una reina eres niña bella Cazzu, eres talentosa, era única, tienes humildad". "Ay quiero llorar, qué bonita le salió y se ve hermosa". "Su voz súper suave". "Qué hermosa voz, sería maravilloso que sacara disco de música mexicana, un éxito total", se lee.

Esta no es la primera vez que Cazzu canta en público este tema, pues hace cuatro años en un programa en Argentina, también interpretó la romántica canción.