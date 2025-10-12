Cazzu enciende México con sus conciertos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Tras poco más de cuatro meses de espera, el público mexicano está listo para ver a "La Jefa" en acción.

Esta semana Cazzu vuelve a los escenarios de la CDMX para reencontrarse con sus fans en dos conciertos y, juntos, hacer un recorrido por sus temas más icónicos.

Aunque no es la primera vez que la argentina visita el país, estas dos presentaciones marcarán un antes y después en su carrera, ya que no sólo significan su regreso tras la polémica relación que mantuvo con Christian Nodal; también es su debut en uno de los recintos más importantes: el Auditorio Nacional.

Así que, entre los preparativos y la cuenta regresiva, todo apunta a que la ciudad vivirá dos de las noches más intensas del año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cinta entre "La Jefa" y sus seguidores mexicanos será los próximos 14 y 15 de octubre en el llamado Coloso de Reforma.

Los shows están programados para dar inicio en punto de las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Cabe la pena mencionar que ya no hay boletos disponibles, ya que ambos conciertos fueron declarados como sold out.

La manera más sencilla de llegar al llamado "Coloso de Reforma" es a través del Metro de la ciudad. Deberás bajarte en la estación Auditorio de la línea 7 (naranja) y caminar unos cuantos minutos hasta la puerta de acceso.

Otra opción es el metrobus. También deberás usar la línea 7 (la que recorre Reforma) y descender en las estaciones Auditorio o Campo Marte.

Para quienes prefieran usar los autos particulares, cabe destacar que el auditorio tiene estacionamiento solo que el costo no va incluido en el boleto. Según la página oficial, el precio es de 250 por tiempo limitado, a partir de ahí cada hora se cobra extra.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, y del artista, existen algunas medidas de seguridad a tomar en consideración, por ejemplo, los objetos que pueden o no ingresarse:

Permitido:

- Teléfonos y baterías externas

- Bolsas pequeñas

- Carteles o banderas pequeñas sin varillas

- Objetos de higiene femenina (individuales y cerrados)

- Chamarras

Mochilas, maletas y otros objetos que obstaculicen la comodidad del espectador, podrán dejarse en el Módulo de Resguardo, el servicio es gratuito.

No permitido:

- Alimentos y bebidas

- Mascotas

- Cámaras fotográficas o de video

- Bastones para seflie

- Apuntadores láser

- Aparatos de grabación de audio

- Armas de fuego, blancas o punzantes

- Banderas o banderines con astas

- Objetos que impidan la visibilidad del público, como: mantas, carteles, flores y globos

Aunque el repertorio puede cambiar, Cazzu ha mantenido en sus últimos shows una selección que mezcla temas de "Latinaje con éxitos de distintas etapas de su carrera. Entre las canciones más esperadas se encuentran:

Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Mala suerte

Engreído

Dolce

Jefa

Mucha data

Brinca

Miedo

Toda

Loca

Ahora

Que disparen

La cueva

Inti

Pobrecito mi patrón (Portada del Facundo Cabral)

Copla

Viva Jujuy

Una loca enamorada

Peli-culeo

Nada

Tú y tú (Portada del Los Ángeles Azules)

Con otra

Menú de degustación

Como ha sucedido en los conciertos en otros países de Latinoamérica, los fans han planeado algunas actividades especiales para hacer más especial la noche.

Los fandoms mexicanos también tienen algunas sorpresas:

La primera es que, durante la interpretación de "Dolce" han solicitado a los asistentes que se coloquen un par de cuernos rojos, para imitar al diablo que sale en el video de la argentina.

El segundo está destinado al tema "Inti", aquí se pide alzar un pañuelo color amarillo y encender la luz del celular.

Y el último, es para "Con otra". Dependiendo de la sección en la que te encuentres, deberás llevar un pañuelo verde, banco o rojo; esto con la intención de formar la bandera de México.