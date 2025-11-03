Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, brinda beca a estudiantes en Michigan

ANN ARBOR, Michigan, EE.UU (AP) — Los Red Hot Chili Peppers pueden estar fuertemente asociados con el sur de California, pero el corazón del baterista Chad Smith nunca dejó Michigan.

El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, quien creció en los suburbios de Detroit, otorgará una beca musical basada en necesidades a la Universidad de Michigan.

"Mucha gente dice: 'Los Chili Peppers, banda de la Costa Oeste, California esto y California aquello'. Lo entiendo. Nací en St. Paul, Minnesota", dijo Smith a The Associated Press en una entrevista el domingo, a horas de hacer el anuncio oficial durante una aparición sorpresa en el evento anual Band-O-Rama de la escuela de Ann Arbor: "La conexión con Minnesota es fuerte. La conexión con Michigan es fuerte".

"Y por eso estamos aquí. Es un ajuste natural y auténtico para nosotros".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Smith, de 64 años, interpretó el éxito de RHCP "Can't Stop" junto a la Banda de Marcha de Michigan en el Hill Auditorium.

La Beca Curtis & Joan Smith, que lleva el nombre en honor a los padres de Smith, se otorgará a un estudiante entrante de la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan, comenzando en 2026.

La beca es una colaboración entre la Escuela de Música, Teatro y Danza y la Fundación Chad Smith y sigue a una con el mismo nombre lanzada hace dos meses en la Universidad de Minnesota. Los padres de Smith son exalumnos de Minnesota.

La versión de Michigan de la Beca Curtis & Joan Smith apoyará a los estudiantes de primer año que ingresen al programa de pregrado de la Escuela de Música, Teatro y Danza que demuestren necesidad financiera y un fuerte compromiso con la búsqueda de una carrera musical. La beca refuerza la misión de CSF de expandir el acceso a una educación musical de alta calidad y a trayectorias profesionales para músicos aspirantes en todo el país.

Smith asistió a la Escuela Secundaria Lahser en Bloomfield Hills, Michigan, y comenzó su carrera tocando en clubes y bares en toda el área de Detroit. Atribuye a sus padres el haber fomentado su amor por la música y apoyado su sueño de seguirla profesionalmente.

"Mi madre tiene 98 años de joven. Sigue adelante. Está aquí hoy — increíble", expresó Smith. "Así que, poder honrarla a ella (y) a mi padre, que lamentablemente falleció, pero fueron tan fundamentales en ayudarme en mi camino musical".

Smith ha estado con los Red Hot Chili Peppers desde finales de la década de 1980. Durante ese tiempo, el cuarteto, que también incluye al cantante Anthony Kiedis y al bajista Flea, ha sido uno de los actos musicales más vendidos, mezclando capas de funk, punk, rap y pop tradicional sobre una base de rock.

Smith, conocido por usar la gorra de béisbol al revés, ha mantenido el ritmo en éxitos como "Give It Away", "Under the Bridge" y "Dani California". Los Chili Peppers fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2012.

"Soy afortunado de estar en una banda que a la gente le gusta y toco la batería y tal vez algunos bateristas o músicos se inspiren solo con mi historia", manifestó Smith. "Así que, sí, es solo una oportunidad de devolver lo que he tenido la suerte de tener y para que las próximas generaciones de músicos puedan perseguir lo que aman".