Seis muertos, deja un choque entre camionetas

VILLA HIDALGO. -Un choque entre dos camionetas, registrado la madrugada de este domingo en un camino vecinal del municipio de Villa Hidalgo, dejó como saldo seis muertos, varios lesionados y la pérdida total de las unidades.

El accidente se registró alrededor de las cuatro de la mañana en el camino que lleva de la cabecera municipal al ejido 20 de Noviembre, cerca de la avenida Liberta, ya fuera de la zona urbana.

Participaron dos camionetas, una Grand Cherokee y otra Chevrolet Silverado de doble cabina, las cuales chocaron de frente cuando una de ellas aparentemente invadió carril contrario al tomar una curva.

Luego del fuerte impacto la camioneta Grand Cherokee se volcó quedando con las llantas hacia arriba a la orilla del camino, mientras la otra unidad terminó en posición normal en el lado opuesto, las dos acabaron destrozadas por completo.

Algunos testigos pidieron auxilio ya al lugar llegaron diversos cuerpos de emergencia, quienes procedieron a prestar ayuda a los ocupantes de las dos camionetas, percatándose que había 6 personas de distintas edades fallecidas, al parecer todas del sexo masculino.

Por lo menos tres más resultaron lesionados y fueron atendidos por los socorristas, que los trasladaron a un hospital de la capital para que recibieran la atención médica requerida.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y se ordenó el traslado de las camionetas participantes a una pensión, mientras que las diligencias legales son realizadas ante el Ministerio Público.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a sus familiares para la sepultura respectiva; al parecer las víctimas eran originarias de comunidades cercanas a donde se suscitó el hecho, incluyendo del ejido 20 de Noviembre.