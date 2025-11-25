Champions League: Horario y canales para ver la Jornada 5

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La primera fase de la Champions League entra en la recta final y todos quieren acercarse al liderato que comanda Bayern Munich, Arsenal e Inter de Milan, los tres con 12 unidades.

Barcelona y Chelsea llegan con siete puntos cada uno y quieren meterse a los puestos importantes para lograr su pase directo a los octavos de final.

Ajax vs Benfica/ 11:45/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Galatasary vs Union Saint-Gilloise/ 11:45/ Caliente TV y FOX

Bodo/ Glimt vs Juventus/ 14:00/ HBO Max

Napoli vs Qarabag/ 14:00/ HBO Max

Olympique de Marsella vs Newcastle/ 14:00/ HBO Max y Space

Borussia Dortmund vs Villarreal/ 14:00/ Caliente TV

Chelsea vs Barcelona/ 14:00/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Manchester City vs Bayer Leverkusen/ 14:00/ Caliente TV

Slavia Praga vs Athletic de Bilbao/ 14:00/ Caliente TV y FOX.