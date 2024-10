Festival Axe Ceremonia 2025: revelan cartel estelar y fechas

Este 21 de octubre, el Festival Axe Ceremonia 2025 reveló su cartel oficial, y los nombres no decepcionaron en absoluto, con artistas destacados como Natanael Cano y Nathy Peluso en el evento.

Charli XCX y Tyler, the Creator también forman parte de las atracciones principales, trayendo consigo una mezcla única de pop alternativo y rap que promete encender al público.

Asimismo, se dieron a conocer las fechas en que se llevará a cabo el festival: el evento tendrá lugar en el Parque Bicentenario el fin de semana del 5 y 6 de abril del próximo año.

¿Cuándo inicia la preventa del Festival Axe?

La preventa de boletos para tarjetahabientes de Citibanamex comenzará el miércoles 23 de octubre a las 14:00 horas, mientras que la venta general estará disponible al día siguiente.

Las apuestas del Festival Axe Ceremonia

Charli XCX, la cantante y compositora británica, ha ganado una gran popularidad con su último álbum, el cual refleja un estilo de vida desordenado pero genuino. Si alguna vez has escuchado el término brat (que significa "malcriado"), esa es la esencia que Charli XCX representa, siendo considerada "la madre de las brat". Su música, que celebra la cultura del exceso, la ha llevado a obtener millones de seguidores en plataformas como Spotify, donde cuenta con más de 24 millones de oyentes, y en Instagram, donde suma 6.4 millones de seguidores.

Desde muy joven, Charli XCX mostró su inclinación por la música, componiendo canciones desde los 14 años. Aunque comenzó su carrera profesional a los 16, fue en 2014 cuando alcanzó la fama mundial con "Boom Clap", tema principal de la película "Bajo la misma estrella".

Por su parte, Tyler, the Creator, cuyo nombre real es Tyler Okonma, también se une como uno de los favoritos. Su nombre artístico refleja su identidad como creador musical y su afán por seguir su propio camino creativo, sin las limitaciones impuestas por la industria. Además de su carrera musical, Tyler ha incursionado en cine y televisión, dirigiendo la película "Wolf" en 2013. Se ha destacado en el mundo de la moda, ganando el premio Fashion Icon en los MTV Video Music Awards de 2020, y colaborando con marcas como Vans, Converse y Supreme. Entre sus éxitos más conocidos están "Yonkers", "See You Again", "IFHY" y "I THINK".

Natanael Cano, otro de los artistas principales del Axe, sigue marcando el ritmo en los corridos tumbados. Este artista mexicano ha llevado el subgénero, que fusiona la música regional mexicana con trap y hip-hop, a lo más alto, ganándose tanto elogios como controversias. Además, registró los corridos tumbados como una marca exclusiva, consolidándose como el pionero de este movimiento.

Finalmente, el grupo británico Massive Attack también estará presente en el festival. Aunque a menudo se les asocia con el trip-hop, la banda ha optado por no encasillarse en ese estilo, prefiriendo explorar géneros como el rock alternativo y la electrónica. Sin duda, su sonido único será uno de los momentos más esperados del evento.

Grimes se une al festival Axe Ceremonia, en lugar de FKA Twigs

¿Cuál es el line-up completo?

Valgur

Telescreens

Piolinda Marcela

Pepx Romero

Pablopablo

Orly Anan

Nash

Magnolia Coronado

Luisa Almaguer

José Eduardo Barajas

Iza TKM

Hetera Friné

Foreplay

Derretida

Day2K

Bobby Beethoven

AgusFortnite2008

Yeyo

Simpson Ahuevo

Ralphie Choo

Magdalena Bay

LegallyRXX

Kelly Lee Owens

Juan Cirerol

HorsegiirL

DJ Gigola

Fcukers

The Dare

Ca7riel & Paco Amoroso

Artemas

Aron

Richie Hawtin: DEX EFX XOX

NSQK

Nathy Peluso

Meme Del Real

The Marías

Lil Yachty

Hanumankind

Brutalismus 3000

Barry Can't Swim

A. G. Cook

FKA Twigs

Gesaffelstein

Tomorrow X Together

Parcels

Massive Attack

Charli XCX

Natanael Cano

Tyler, the Creator