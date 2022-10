Christian Chávez habla de las ausencias en la boda de Maite Perroni

A-AA+

La boda de la exRBD, Maite Perroni y del productor de televisión Andrés Tovar, trajo consigo no sólo deseos positivos con respecto a la nueva etapa que está viviendo la actriz sino también el reencuentro de algunos exintegrantes del exitoso grupo y la polémica ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María debido a que se especulaba la novia no los había invitado al festejo, sin embargo, fue Christian Chávez quien rompió el silencio.

Unos días después de la ceremonia, el intérprete de "Libertad" dijo a medios de comunicación que los actores sí habían sido invitados a la reunión.

"Hay muchas especulaciones ¿no?", dijo, "entonces si quieren entretener, que escuchen todas las versiones. Creo que los dos hablaron con Maite, así que la verdad es que estaba cañón que todos pudiéramos estar ahí", agregó.

Además de esto, contó que tras la celebración se pudo contactar con Herrera pero no tuvo el mismo éxito con Dulce.

"Con Dulce no, con Poncho le escribí hace poco, pero con Dulce no", recordó.

Los invitados no solamente fueron el tema de conversación pues también trascendió que Perroni supuestamente estaba en espera de un bebé, sin embargo, Chávez se mostró divertido ante las preguntas de los reporteros.

Por otra parte, dijo que lloró por el compromiso de su compañera: "¿Qué te puedo decir, es súper especial, sobre todo en un lugar donde habíamos grabado las primeras escenas de Rebelde hace 21 años, entonces fue bonito poder estar juntos, cantar, ¡somos como hermanos!", externó.

También comentó que por el momento no tienen planes de volver a subirse al escenario todos juntos pese a que él tenga la disposición.

"Ojalá ¿no? pero ahorita no hay planes por ahí. De querer yo puedo querer muchas cosas, pero a ver ¿quién creía que iba a pasar esto del Covid hace dos años?", finalizó.