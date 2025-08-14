logo pulso
Christian Nodal aclara el famoso 'Yo gané' de Ángela Aguilar en su boda

El cantante explica el contexto detrás de la frase que generó controversia en redes sociales

Por El Universal

Agosto 14, 2025 05:11 p.m.
A
Christian Nodal aclara el famoso Yo gané de Ángela Aguilar en su boda

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- El 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar vivía uno de los días más importantes de su vida: se casaba por el civil con Christian Nodal en la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos. Ese mismo día grabó un breve video de agradecimiento por su nominación a los Premios Juventud, donde, muy sonriente y con un vestido blanco de satén, soltó la ya famosa frase: "Yo gané".

Lo que parecía un gesto inocente terminó incendiando las redes. El clima de críticas hacia la pareja, que se había casado a pocos meses de que Nodal y Cazzu anunciaran su separación, hizo que muchos interpretaran el mensaje como una indirecta hacia la cantante argentina, alimentando rumores de que Ángela era la "tercera en discordia".

Ahora, Nodal aclaró lo que realmente ocurrió.

En entrevista con Adela Micha, el cantante explicó que la frase no fue una provocación, sino una broma: Jomari Goyso, padrino de la boda y personalidad televisiva, le susurró a Ángela que dijera que había ganado un premio. "El 'yo gané' de la boda... pff. Si Ángela fuera esa persona, yo no estaría casado con ella", afirmó, aclarando que si detectara actitudes negativas en su pareja, la situación sería diferente.



Nodal también explicó que antes de iniciar su relación con Ángela ya había terminado con Cazzu y que la relación previa había sido complicada, con varias rupturas. Según él, la imagen pública distorsionada y las malinterpretaciones en internet provocaron ataques injustos contra su ahora esposa. Asimismo, aseguró que gran parte del "hate" en redes proviene de "campañas pagadas".

Tanto Ángela como Nodal estuvieron nominados a los Premios Juventud, pero ninguno ganó. Ella competía en "La Mezcla Perfecta" y "Mejor Fusión Regional Mexicana", mientras que él estuvo postulado a "Mejor Canción Regional Mexicana" y "Mejor Álbum Regional Mexicano". Los triunfos fueron para otros artistas como Anitta, Peso Pluma, Maluma y Carin León. El video de Ángela se grabó un día antes de la ceremonia, lo que explica la confusión.

