Christian Nodal, entre crisis con sus padres y las mieles del amor

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar se ha encargado de compartir

en las que muestra lo bien que va su

con, el cantante estaría viviendo una crisis o uncon sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, quienes prácticamente desde hace poco más de un año, que se casó su hijo, no han aparecido públicamente con él, ni con la familia de Ángela.Fue encuando Nodal apareció con sus padres tras no ser vinculado a proceso por la presunta, acusación hecha por su exdisqueraY aunque losconcontinúan, tras la audiencia, se sabe que de cinco abogados que tenía la familia, tres ya renunciaron, es Nodal quien está en busca de representante legal, sus padres continúan con los que ya tenían.Hace unos días, elapareció con él y con su equipo para dar banderazo a lo nuevo que viene para este 2026, se sabe que hay unque respalda esa colaboración de padre e hijo, sin embargo, ni en Navidad, Año Nuevo o su cumpleaños, estivo con sus padres.La sospecha de esteaumentó después de que se diera a conocer que el cantante yani a su papá ni a su mamá, algo que bien podría deberse a "un problema" de la red, sin embargo, lade que las cosas entre ellos no están bien cada vez se fortalece más.Eso sí, Nodal y su esposa Ángela parecen estar en su, hace unas horas la cantante de 22 años compartió un par deque muestran momentos de intimidad con su esposo.compartió una foto en la que Ángela aparece de espaldas en lo que parece ser un, y musicalizó su publicación con la canción "Me gustas", del compositor Joan Sebastian, de quien Nodal es fan.Según lo que ambos cantantes compartieron en 2025, alistan supara, la ceremonia se realizaría en, y la fiesta sería muy mexicana.