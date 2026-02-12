Coahuila reporta cocodrilos de pantano en presa Palo Blanco

RAMOS ARIZPE, Coah., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Dos ejemplares de

fueron vistos en la

de, Coahuila, especies que están bajo la categoría dey que no corresponden a su sitio original. Las autoridades han exhortado a la ciudadanía aa la zona donde se realizó elLa información se corroboró después de que llegara un reporte dede un cocodrilo en la presa. Al lugar acudió personal técnico de lade la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, quienes constataron la presencia de dos ejemplares, los cuales fueron introducidos por particulares en dicho cuerpo de agua, ya que no es una especie originaria de Coahuila.Se informó que se recibió una llamada al sistema de emergenciasel día, mediante la cual se reportó la presencia de un(Crocodylus moreletii) en el municipio deDerivado de lo anterior, se dio aviso formal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (), al tratarse de ejemplares de vida silvestre cuya atención corresponde a la, a fin de coordinar lasLas autoridades de Coahuila exhortaron de manera enfática a la ciudadaníaal área donde se realizó ely, en ninguna circunstancia, ingresar a nadar o realizar actividades recreativas en el agua hasta que laconfirme ladel ejemplar.Asimismo, se notificó ay a Protección Civil del Municipio depara que implementen lasnecesarias que eviten riesgos a laque frecuenta la presa.Cabe señalar que else encuentra listado bajo la categoría de(Pr), de conformidad con la. En ese sentido, se envió solicitud formal a la Dirección General de Vida Silvestre de lapara obtener la autorización correspondiente para su control y manejo.Personal de la Secretaría de Medio Ambiente,y especialistas delprocedieron a la colocación de trampas para la captura segura del ejemplar, con el objetivo de trasladarlo y resguardarlo adecuadamente. Hasta el momentoPor lo pronto, en coordinación con autoridades federales, se analiza unpara su, ya sea en un museo o zoológico del estado de Tamaulipas que cuente con las condiciones técnicas apropiadas.