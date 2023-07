Chuponcito, vinculado a proceso por delito de presunto acoso

A-AA+

A casi tres años de que José Alberto Flores Aldrete, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Chuponcito, fuera acusado por el delito de presunto acoso sexual en contra de su exmánager, Carla Oaxaca; un juez de control decidió vincularlo a proceso esta tarde de jueves.

Fue en mayo de este mismo año cuando se adelantó que el comediante sería acusado de manera formal, luego de que su equipo legal agotara todas las instancias para evitar su detención; sin embargo, Flores Aldrete llevará su proceso en libertad, ya que se presentó a la audiencia con un amparo en mano.

A su salida de los juzgados, y de acuerdo con un video publicado por Televisa espectáculos, el famoso payaso ya era esperado por varios medios de comunicación y aunque no quiso entrar en detalles, se mantuvo firme en defender su inocencia: "Estoy bien gracias a Dios. Confío en Dios, él es justo... confío en él y en las autoridades", dijo.

Lo que se sabe hasta ahora, es que se fijo un plazo de dos meses para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, mismo tiempo que Chuponcito tendrá que cumplir con una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentran ir a firmar cada semana y no acercarse a la víctima, entre otras.

A mediados de este 2023 Aldrete había solicitado la no vinculación a proceso, pero esta le fue negada; incluso, se giro una orden en su contra luego de que no se presentara a ninguna las audiencias en su caso alegando problemas de salud.

Recordemos que en el 2020 el comediante fu acusado de daño, acoso sexual y violencia digital en contra de Carla Oaxaca. En sus declaraciones la exmánager aseguró que todo inició con mensajes de texto en los que le hacía comentarios muy inapropiados, incluso, que en una ocasión intentó besarla, lo que fue detonante para que tomará acciones en su contra.