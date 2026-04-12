Cinco clásicos del cine italiano disponibles en streaming en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Si estas cansado de buscar una película en las múltiples plataformas de streaming y nada te convence o piensas que el cine de Hollywood ofrece siempre la misma historia: finales predecibles y personajes con el mismo trasfondo, no te preocupes, fuera de ese circuito, mucho antes de las plataformas y los algoritmos, el

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En particular, elde losconstruyó, provocadores y. Historias que no buscaban complacer, sino incomodar, cuestionar y, en muchos casos, retratar las contradicciones de su tiempo.Aquíesenciales que se alejan dely que, décadas después,"/"Grandeur nature"En "" ("Grandeur nature", 1974), dirigida pory protagonizada pory Rada Rassimov, la historia sigue a Michel, unde mediana edad cuyo matrimonio se encuentra en crisis.En medio de esa situación,. A partir de ahí, decide separarse de su esposa y construir una vida alrededor de esta figura. Su entorno reacciona de distintas formas: sual maniquí a la, mientras que sus amigos toman la situación con humor.La historia avanza desde esa, en la que la vida del protagonista se reorganiza alrededor de una relación que redefine sucon los otros."/"La grande bouffe"" ("La grande bouffe", 1973), de, reúne ainterpretados por, Ugo Tognazzi,y Philippe Noiret, quienes deciden aislarse durante varios días en una casa.Estos hombres exitosos, maduros y aparentemente respetables tienen distintas profesiones como un), un(Philippe Noiret), un productor de televisión () y un(Ugo Tognazzi) y se reúnen en una villa decadente a las afueras de París y han decidido suicidarse comiendo hasta morir.Lael: se cocina, se sirve, se come y, casi de inmediato, se empieza de nuevo. Las conversaciones, las visitas y los momentos entre ellos ocurren alrededor de esasin pausa.Para llevar a cabo su propósito, eldel grupo organiza uncon los ingredientes más lujosos y en. A medida que pasan los días, la situación se vuelve cada vez más extrema.En suen el, la película causó un, recibiendo abucheos y ataques de la crítica de la época por considerarla "obscena". Hoy es vista como unadel cine de vanguardia y la sátira negra."/"Brutti, sporchi e cattivi"En "" ("Brutti, sporchi e cattivi", 1976), dirigida pory protagonizada por, la historia se sitúa en unaen lasdonde convivende una misma familia.La historia se centra en(interpretado magistralmente por), uny tiránico que vive en una chabola miserable con más de veinte familiares, entre hijos, nietos y parientes lejanos.Él vivecon que su familia le quiere robar el dinero, por lo que pasa el día escondiéndolo, durmiendo con una escopeta ya su alrededor.La historia se sitúa en las, donde unavive en, atravesada por la violencia, la miseria y la disputa constante por el dinero.", dirigida pory con actuaciones de, Bruno Zanin y Pupella Maggio, presenta una serie de episodios ambientados en undurante laEl título, que en dialecto emiliano significa "yo recuerdo", marca el tono de una película que mezcla lo autobiográfico con lo fantástico.Seguimos las desventuras de, un, su padre (que siempre está peleando), su madre protectora y su abuelo pícaro. Susson caóticas, divertidas y muy humanas.Fellini muestra elde la época no como un drama político denso, sino como algo. Vemos los desfiles y el adoctrinamiento escolar como una especie de representación absurda que los habitantes aceptan con una mezcla de ignorancia y resignación.En "", dirigida pory protagonizada por, Laura Betti y Silvana Mangano, unarecibe la visita de un joven que se instala temporalmente en su hogar. Es una de las obras más enigmáticas, provocadoras y simbólicas del cine italiano.El invitado seduce, uno por uno, a todos los miembros de la casa, al padre, a la madre, a la hija, al hijo y hasta a laTras la partida del joven, cada uno reacciona de forma extrema: la madre busca encuentros sexuales desesperados con desconocidos, la hija cae en un estado catatónico, el hijo intenta convertirse en artista, pero fracasa al no poder replicar la belleza que conoció, el padre abandona su fábrica (regalándola a los obreros), se desnuda en una estación de tren y termina gritando en medio de un desierto volcánico t a(Emilia) es la única que tiene una reacción "positiva" o mística; regresa a su pueblo, deja de comer y termina obrando milagros, convirtiéndose en una santa.Cuando se estrenó, el Vaticano la premió inicialmente por su valor espiritual, pero poco después le retiraron el reconocimiento y la intentaron prohibir por considerarla obscena.