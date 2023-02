Cinco cosas que debes saber antes de ver "Ant-Man and The Wasp"

A-AA+

¿Una película más de superhéroes? "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es la nueva apuesta cinematográfica de Marvel, que llega hoy a cines mexicanos, con la misión de igualas a sus antecesoras.

¿Podrá? Aquí te señalamos cinco cosas por las cuales podría llegar a la meta, si el público lo decide.

-Es el inicio de la fase 5 de Marvel con un nuevo villano: Kang el conquistador, quien se presume es más peligroso que Thanos, quien fue un dolor de cabeza para los Vengadores. Tiene la habilidad de controlar el tiempo y viajar por multiversos, por lo que sabe las debilidades de cada adversario.

-Es una película "familiar". Y no por su clasificación para la exhibición, sino porque en esta nueva aventura toda la familia de Ant Man se enfrasca en el mundo cuántico con criaturas fantáticas y, evidentemente, las bromas, enojos, pleitos y comentarios amorosos entre sus integrantes, son superlativos.

-Peyton Reed repite como director, ahora con la ventaja de haber estado detrás de la saga de "The Mandalorian", que lo entrenó para el uso de más acción y efectos visuales. A Paul Rudd y Evangeline Lilly, los protagonistas, se suman en mayor medida que antes, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.

-El ícono actoral Bill Murray fue reclutado para interpretar a Lord Krylan, quien en el comic es un científico alienígena poseedor de una máquina capaz de provocar miedo en cualquiera y quien sirve a un señor de la guerra son serios trastornos mentales.

-Jeff Loveness, el escritor de Jimmi Kimmel Live!, es ahora autor del guión. El trabajo hecho le ha dado pase a estar detrás de Avengers: the Kang Dynasty, que volverá a reunir a los superhéroes en 2025. Su reto es que logre con Ant Man llegar a la lista de 100 películas más taquilleras de todos los tiempos, que no han logrado sus antecesoras.