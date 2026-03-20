Cinco películas clásicas de Chuck Norris disponibles en streaming

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- Antes de que nombres como

, Dwayne Johnson, Tom Cruise, Keanu Reeves, entre otros, aparecieran en el firmamento del cine de acción, había uno que ya era una leyenda,

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, quien desde 1968 definió lo que era ser unera especialista en disciplinas como, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño, y su propio sistema marcial,, lo que le permitió rodar películas icónicas con secuencias de artes marciales inolvidables, aquí algunos ejemplos." (1972)Dos leyendas se reunieron en este filme,, quienes dejaron para la posteridad la llamada, cuando los personajes Tang Lung (Lee) y Colt (Norris), se enfrentan a muerte en el coliseo romano, con el fin de liberar a un grupo de inmigrantes chinos de la mafia italiana; el espectador disfrutará una demostración de artes marciales espectacular.¿Dónde ver? HBO Max" (1982)En esta películada vida al, miembro del escuadrón de élite, encargado de liberar a los rehenes de un Boeing 707, que fue desviado de su ruta Atenas-Nueva York hacía Beirut por un, y mientras el gobierno de los Estado Unidos está en negociaciones este grupo armado enfrenta una batalla llena de explosiones y golpes.¿Dónde ver? Vix" (1984)Una de las películas más populares de Norris, en la cual da vida al, quien una década atrás logro escapar de un campo de concentración en Vietnam, pero al volver a este lugar descubre aestadounidenses que se creían perdidos en combate, por lo que se lanza a una peligrosa misión para liberarlos.¿Dónde ver? Prime Video" (1993 - 2001)Se trata de una serie de laen la cual está legendaria estrella interpreta al, experto en artes marciales y excombatiente en la guerra de Vietnam, quien se encarga de mantener el orden y la paz en la ciudad de Dallas, Texas, acompañado por un singular equipo de trabajo.¿Dónde ver? Prime Video" (2012)se unió a legendarios actores como por, Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren,, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Randy Couture, Terry Crews, y Liam Hemsworth, quienes en esta saga dieron vida a unconocido como los Expendables, que deberá rescatar a un grupo de rehenes, aquí Norris aparece como "", un mercenario que trabaja solo en sus misiones.¿Dónde ver? HBO Max