La confirmación de que dos mujeres de la tercera edad presentan lesiones relacionadas con el gusano barrenados debería prender las alertas sobre un problema que si bien está relacionado con la ganadería, puede complicarse y empezar a afectar a la población.

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Y es que varios factores parecen haberse combinado para generar un complejo escenario que, además de ser un potencial problema de salud pública, tiene también aristas económicas.

Hace unos días, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) del gobierno estatal lanzaron al denuncia de anomalías vinculadas al manejo de aretes ganaderos, los marcadores que el gobierno federal emite como parte del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, el mecanismo de control de los rebaños del país, tanto para lo relacionado con la propiedad como en el aspecto sanitario.

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De acuerdo al señalamiento, ganaderos asociados de la Huasteca habrían acaparado miles, cuando sus hatos no son de más de 500, con los que activarían la introducción de cabezas procedentes del sureste, una zona donde ha resurgido la mosca productora de la plaga.

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Presumiblemente, entre esas reses ilegales han llegado al estado ejemplares infectados, que han generado ya 77 ejemplares afectados, de acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), colocando a San Luis en el quinto lugar nacional de incidencia.

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Al menos esos son los reconocidos oficialmente. En el vecino Querétaro, ganaderos denuncian que sus animales empiezan a resentir la presencia del parasito y señalan que la mosca proviene de los municipios aledaños a la Sierra Gorda, en donde se han registrado más casos de los que se admiten oficialmente.

Para complicar las cosas, la instancia federal encargada de atender la crisis, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), parece estar paralizada. Ganaderos potosinos señalan que hasta parece que etsá acéfala, aunque nominalmente, Guillermo Rivera, aparece como delegado.

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Es en este escenario en el que San Luis se incluye en la lista de estados en los que el parásito ya hizo el salto a humanos.

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El entorno político en San Luis ha llegado a un punto curioso: las fuerzas políticas se han dividido entre las que quieren aliarse y las que rechazan la idea.

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Aquí, el PRI se esfuerza por revivir la coalición con el Acción Nacional, en consonancia con la estrategia de su Comité Ejecutivo Nacional.

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El problema es que el exaliado blanquiazul rechaza la propuesta y afirma que irá sólo y que no reincidirá en lo que se considera fue un intento fracasado y contraproducente.

En el otro lado de la cancha, el PVEM y Morena siguen debatiendo sobre el veto de los guindas a una candidatura de Ruth González Silva, esposa del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, debido a que contraviene la cláusula antinepotismo de los estatutos morenistas.

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Ayer, el senador de Morena Higinio Martínez, reiteró el rechazo a una coalición con el Verde si se postula a algún familiar del actual mandatario.

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Manuel Velasco, su colega verde en el Senado no se movió un milímetro de su postura de demandar el apoyo de su aliado en San Luis, tal como el Verde lo ha apoyado. Y aumentó la apuesta al sugerir que Morena puede ir contra sus propios estatutos mediante la reglamentación de la alianza, lo que podría servir para evadir la cláusula antinepotista.

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De mantenerse ese escenario, la fiesta del 27 tendría, mínimo, 4 invitados, más los que se sumen.