Auxilian a un niño maltratado por sus padres

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad, adscritos a la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género, pusieron a disposición del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) municipales, a un menor y su familia, por omisión de cuidados en la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano.

Los agentes municipales se presentaron en el domicilio de la calle Benigno Arriaga, en la colonia mencionada, donde se solicitó su apoyo; al llegar una mujer les relató que su pareja no le permite ver ni convivir con su hijo menor de edad, añadió que el niño cuenta con lesiones producidas por un accidente en bicicleta, las cuales no han sido debidamente atendidas por el padre.

En el lugar se tuvo contacto con el reportado, que durante la entrevista se identificó como Gerónimo "N" de 53 años, quien no pudo comprobar la atención médica que requería el infante de 12 años, además de que el menor indicó que la madre lo agrede de forma física.

Tanto los padres como el infante fueron canalizados con la PPNNA y el DIF Municipal, para que realicen el debido seguimiento al caso, y de repetirse dicha situación se apliquen los protocolos correspondientes.

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