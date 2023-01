Cinco películas esenciales de Florence Pugh en su cumpleaños

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Florence Pugh es uno de los nuevos rostros del cine internacional. Ella es el estandarte de la nueva generación de actrices multifacéticas, que igualmente anuncian un perfume que protagonizan a una asesina. Es, en pocas palabras, una mujer que sabe hacia dónde quiere ir.

Nació en Oxford el 3 de enero de 1996. Desde el inicio de su carrera llamó la atención por tener un excelente dominio de su cuerpo y de su rostro y por ello recibió el reconocimiento de manera temprana, pero nada es coincidencia para esta joven actriz y por ello, para celebrar su cumpleaños 27, hacemos un recuento de cinco cintas para apreciar el poder de esta joven que tiene todo para conquistar el mundo.

1. "Lady Macbeth" (2016)

Con 20 años se ganó el Premio de Cine Independiente Británico por esta cinta que narra la historia de una joven recién casada en la Inglaterra rural de 1865 y cómo poco a poco toma las riendas no solo de su vida sino también de los demás. Su ansia de libertad y poder la orillan a cometer crímenes inenarrables.

2. "Mujercitas" (2019)

Y por qué no... también participó en la más reciente versión de la clásica novela. Actuó junto a Saorise Ronan, Emma Waltson, Meryl Streep y Timothée Chalamet. Pugh dio vida a "Amy March" y consiguió que todo el público la odiara.

3. "Balck Wido" (2021)

La hermana pequeña de "Natasha Romanoff" fue encarnada por Florence en esta cinta de acción dentro del universo Marvel y no solo eso, sino que recibió el estandarte que podría llevarla a otros proyectos que incluyan a las asesinas a sueldo.

4. "Midsommar: el terror no espera la noche" (2019)

En esta película de terror, Pugh personifica a "Dani", una joven que busca escapar de sus fantasmas del pasado y acude con su pareja a un festival de verano en Suecia, pero pronto se comienza a tomar con otros fantasmas de la vida real.

5. "Rey Lear" (2018)

En esta cinta, adaptada de la obra de Shakespeare, Pugh se codea con la realeza de la actuación y actúa junto a Anthony Hopkins, Emma Thompos, Emily Watson y Andre Scott. Es una cátedra no solo de actuación sino también de las más bajas pasiones que desembocan en la locura.