Cinco películas imperdibles para celebrar a Viggo Mortensen

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La herencia cultural de Viggo Mortensen es muy basta y va desde la norteamericana, danesa e incluso latina. Él es un actor de grandes ligas que sido multinominado y aunque aún no consigue un premio mayor, su participación en los filmes es una garantía de calidad en su actuación.

Viggo Peter Mortensen nació en Nueva York el 20 de octubre de 1958. Su padre es de origen danés y su madre, estadounidense. Desde niño y gracias a los negocios de su padre, Viggo y su familia se mudaron a Sudamérica y vivieron ahí hasta que el actor cumplió los once años. Por ello su amor por el idioma y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Argentino, de quien es hincha aguerrido, le han permitido tener un acercamiento especial con la comunidad latina y principalmente por los fanáticos del balompié.

Para celebrar el cumpleaños 64 de este actor, recordemos algunas de las cintas donde ha desarrollado más su capacidad histriónica que lo tienen en la mira de las películas emblemáticas del cine hollywoodense.

1. "Green Book" (2018)

La ganadora al Oscar como mejor película tuvo a Viggo Mortensen en el papel de "Tony Vallelonga", quien aceptó el duro trabajo de ser chofer y guardaespaldas del músico afroestadounidense de jazz, Don Shirley, personificado por Mahershala Ali. La cinta, además del recorrido por las zonas más racistas de Estados Unidos, refleja una amistad legendaria y por ello se ha vuelto un clásico del cine. Por cierto, Mortensen subió varios kilos y cambió por completo su fisonomía para este papel.

2. "El señor de los anillos" (2001, 2002, 2003)

Una de las franquicias más rentables de los últimos años es esta historia de ficción basada en los libros de J. R. R. Tolkien. En esta cinta da vida a Aragorn, uno de los protagonistas y héroes de la saga a quienes los fans recuerdan con especial cariño.

3. "Capitán fantástico" (2016)

Esta cinta le valió una nominación al Oscar como mejor actor y no es para menos. Aborda la historia de un hombre que tras una fuerte pérdida debe sacar adelante a su familia y enfrentarse a un mundo totalmente desconocido para sus hijos.

4. "Un método peligroso" (2011)

En esta historia, Mortensen interpreta al psicólogo Sigmund Freud, y si bien el papel es secundario, es muy importante dentro de la trama que aborda el trabajo de Carl Jung.

5. "El principio del mal" (2008)

A Viggo le quedan muy bien los papeles de época y en esta película lo demuestra. La cinta aborda la historia de la Alemania previa a la llegada de Hitler, cuando se instauró el nacional socialismo.