logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial

Actividades culturales gratuitas en el Zócalo de CDMX: Ciclo especial de cine mexicano

Por El Universal

Octubre 22, 2025 12:56 p.m.
A
Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que este sábado 25 de octubre el Zócalo se convertirá en una gran sala de cine con la proyección de ´Zócalo: Ánimas y Sombras 2025´, un ciclo especial que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la memoria, a través de cuatro películas emblemáticas del cine mexicano contemporáneo.

Este encuentro cinematográfico, cuya entrada será completamente gratuita, forma parte de las actividades culturales rumbo al Día de Muertos 2025 y busca reunir a familias, amigos y comunidades enteras en torno a una experiencia fílmica bajo las estrellas que celebra nuestras tradiciones.

El programa iniciará a las 17:00 horas con la proyección de Ana y Bruno (Carlos Carrera, 2017), una entrañable película animada sobre la imaginación como refugio ante la pérdida, recomendada para todo público.

A las 19:00 horas se proyectará un programa de cortometrajes animados que incluye Lluvia en los ojos (Rita Basulto, 2012) y Cerulia (Sofía Carrillo, 2017), dos piezas que exploran la infancia, los recuerdos y la persistencia del amor más allá de la ausencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, a las 19:45 horas, el público podrá disfrutar de una función especial de Cronos (Guillermo del Toro, 1993), presentada por Bertha Navarro y Alejandro Springall. Considerada una obra clave del cine fantástico mexicano, la película entrelaza el horror con la ternura en una fábula gótica sobre el deseo de vencer el paso del tiempo.

Entre ánimas y sombras presentará películas que trazan un mapa del espíritu mexicano frente a la muerte y lo desconocido; historias donde la imaginación, la memoria y el afecto se entrelazan para recordarnos que el amor y los recuerdos nunca desaparecen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial
Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial

Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial

SLP

El Universal

Actividades culturales gratuitas en el Zócalo de CDMX: Ciclo especial de cine mexicano

Yolanda Andrade confirma romance con Verónica Castro
Yolanda Andrade confirma romance con Verónica Castro

Yolanda Andrade confirma romance con Verónica Castro

SLP

El Universal

La verdad detrás de la polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade al descubierto.

Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"
Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

SLP

El Universal

La cantante confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel mientras presenta su serie documental y reclama el daño que le hizo Pati Chapoy.

Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears
Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears

Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears

SLP

El Universal

El exesposo de Britney Spears asegura que una llamada con Paris Hilton y Lindsay Lohan fue el punto final de su relación.