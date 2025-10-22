Cine gratuito en Zócalo de CDMX: Un encuentro cinematográfico especial
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que este sábado 25 de octubre el Zócalo se convertirá en una gran sala de cine con la proyección de ´Zócalo: Ánimas y Sombras 2025´, un ciclo especial que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la memoria, a través de cuatro películas emblemáticas del cine mexicano contemporáneo.
Este encuentro cinematográfico, cuya entrada será completamente gratuita, forma parte de las actividades culturales rumbo al Día de Muertos 2025 y busca reunir a familias, amigos y comunidades enteras en torno a una experiencia fílmica bajo las estrellas que celebra nuestras tradiciones.
El programa iniciará a las 17:00 horas con la proyección de Ana y Bruno (Carlos Carrera, 2017), una entrañable película animada sobre la imaginación como refugio ante la pérdida, recomendada para todo público.
A las 19:00 horas se proyectará un programa de cortometrajes animados que incluye Lluvia en los ojos (Rita Basulto, 2012) y Cerulia (Sofía Carrillo, 2017), dos piezas que exploran la infancia, los recuerdos y la persistencia del amor más allá de la ausencia.
Finalmente, a las 19:45 horas, el público podrá disfrutar de una función especial de Cronos (Guillermo del Toro, 1993), presentada por Bertha Navarro y Alejandro Springall. Considerada una obra clave del cine fantástico mexicano, la película entrelaza el horror con la ternura en una fábula gótica sobre el deseo de vencer el paso del tiempo.
Entre ánimas y sombras presentará películas que trazan un mapa del espíritu mexicano frente a la muerte y lo desconocido; historias donde la imaginación, la memoria y el afecto se entrelazan para recordarnos que el amor y los recuerdos nunca desaparecen.
