Cae director de Derecho y defensora universitaria

Autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) concretaron la expulsión de dos alumnos de la Facultad de Derecho por una presunta agresión sexual en contra de una estudiante de esa escuela.

También fueron separados del cargo dos funcionarios de la citada Facultad, uno de ellos el director Germán Federico Pedroza Gaitán quien presentó renuncia al cargo, así como la ahora extitular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega.

En rueda de prensa, la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez y la contralora interna Karla Patricia Pantoja Banda informaron que, con apego a los estatutos que rigen a la casa de estudios, se decidió la expulsión de los dos estudiantes y la separación del director de la Facultad además de otro funcionario. La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios será suplida de forma interina por Olivia Salazar Flores.

Las destituciones de los funcionarios se hacen por omisiones en el caso de la presunta agresión de Derecho y, en el caso de Pedroza Gaitán, se informó que él presentó su renuncia el lunes por la noche, la cual fue aceptada por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Navarro Sánchez expuso que, a la autoridad universitaria y en el caso de la Rectoría, le corresponde hacer su trabajo y aplicar las normas, más allá de posturas de sororidad con los presuntos hechos de violencia sufridos por la estudiante.

La jurista reiteró la disposición de la UASLP a colaborar plenamente con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), a la vez que la contralora interna, Karla Pantoja, informó que desde ayer se abrió un expediente del caso para investigar, analizar y en su caso, sancionar cualquier conducta u omisión de funcionarios y demás trabajadores universitarios relacionados con el tema.

Finalmente, la abogada general expresó su respeto al derecho a la manifestación de las y los estudiantes en todas las facultades de la UASLP y dijo que serán ellos quienes decidirán en qué momento se retoman las actividades académicas.