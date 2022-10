Cineastas se inspiran en peligros reales para contar historias

A-AA+

En 2010, Don Alejo Garza Tamez, de 77 años, se enfrentó él sólo a un grupo de criminales en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que querían apoderarse de su rancho, lo cual le ocasionó la muerte.

Gabriel Nuncio supo de eso y comenzó a escribir un guion en el que los hechos sólo servirían como inspiración, pues lo que realmente deseaba contar era sobre la defensa de la tierra y otros temas como la masculinidad, la familia y las relaciones, en un ambiente agreste y en el que las mujeres son piezas activas y no reactivas.

De ahí salió "El norte sobre el vacío", dirigida por Alejandra Márquez Abella, que tuvo su estreno mundial en el pasado festival de cine de Berlín y ahora está en la sección oficial del certamen de Morelia.

"Cuando le pasé el guion, Ale me dijo: lo odio, pero lo quiero hacer (risas). Fue algo que pasó mucho en esos años, que llegaban a pedir tierras ciertos grupos", comenta el escritor.

"La anécdota ha sucedido muchas veces y es la arquetípica de un western, de un hombre que ve amenazado su territorio y lo tiene que defender, ese arco era el que no da posibilidades de hablar de muchas cosas. No solo habla de masculinidades, también de familia, de relaciones", apunta por su parte Márquez Abella.

Gerardo Trejoluna, Paloma Petra, Dolores Heredia y Daniel García Treviño, conforman el elenco de la cinta que estrenará el viernes en streaming a través de Amazon Prime Video.

Trejoluna justo pasó por algo similar al filme, cuando le ofrecieron el personaje del ranchero fuerte.

"Unos meses antes había decidido soltar un espacio de tierra en Veracruz, donde estaba compartiendo mis sueños, porque me daba cuenta después de un hecho traumático, violento, defendiendo un espacio que ya no me era cómodo", cuenta el histrión.

Y durante el rodaje, realizado en un lugar apartado de Tamaulipas, llegó en algún momento un grupo aparentemente de los malos, que pidió dinero a la producción.

"Se los dimos, no nos íbamos a arriesgar", dice brevemente la productora Karla Hernández.