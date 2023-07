Colaborará Pokémon con la banda de K-Pop ENHYPEN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Pokémon, la franquicia de medios que comenzó como un videojuego, es una de las marcas más populares a nivel mundial. Desde sus inicios acaparó toda la atención y parece haberle ganado al paso de los años por su vigencia y ampliación a distintos rubros.

The Pokémon Company fue producto de la gran expansión que alcanzó Pokémon en medios de entretenimiento como las series televisivas, las películas, indumentaria, juegos de mesa y juguetes, entre otros. La marca parece no tener límites y sigue ampliándose.



Colaboración de Pokémon con ENHYPEN

Entre los terrenos en que Pokémon ha pisado fuerte se encuentra el mundo de la música y es que en reiteradas oportunidades ha sido parte de conocidas producciones. Recientemente, The Pokémon Company compartió un teaser en el que muestra lo que sería una futura colaboración con una reconocida banda de K-Pop.

El fragmento difundido muestra a algunos personajes de Pokémon ante los ojos de los integrantes de la popular banda ENHYPEN. Snorlax y Zoroark son las criaturas que alcanzan a visualizarse en la producción audiovisual de la cual nada se ha dicho, pero que ya despierta el interés de los fanáticos.

Pokémon y ENHYPEN se fusionarían en el videoclip de ‘One and Only’, la próxima canción que la banda surcoreana de K-pop presentará a sus millones de seguidores. La formación, integrada por Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki, les dará un nuevo aire a sus producciones con esta gran colaboración.