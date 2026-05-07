"COLATE" DECLARA ANTE JUEZA

Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" ya habló frente a la jueza que lleva el caso que lo mantiene confrontado a su exesposa, Paulina Rubio, y el que tiene lugar con el objetivo de que se establezca quién de los dos vivirá con el hijo que comparten, Andrea Nicolás; estos son los motivos que dio el español.

"Ventaneando" ha emitido parte de las tres audiencias que han tenido lugar los días 4, 5 y 6 de mayo.

La licenciada Sandra Hoyos lo cuestionó sobre el por qué quería que su hijo dejase de vivir con su madre en Miami, para mudarse con él a Madrid, una de sus razones tuvo que ver con que ya tiene un trabajo más estable.

"Porque finalmente he logrado una estabilidad en mi trabajo y quiero mejorar estos años mi carrera y mi vida".

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También escribió que para "Nico", su hijo de 15 años, se ha vuelto una situación "difícil" vivir con su madre en Estados Unidos.

"Ha sido difícil, Nico no está bien en Miami y creo que ir a España es lo mejor para él".

La abogada de Paulina -dijo al vespertino- que el dictamen será dictado dentro de cuatro a seis semanas.