logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"COLATE" DECLARA ANTE JUEZA

Por El Universal

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
"COLATE" DECLARA ANTE JUEZA

Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" ya habló frente a la jueza que lleva el caso que lo mantiene confrontado a su exesposa, Paulina Rubio, y el que tiene lugar con el objetivo de que se establezca quién de los dos vivirá con el hijo que comparten, Andrea Nicolás; estos son los motivos que dio el español.

"Ventaneando" ha emitido parte de las tres audiencias que han tenido lugar los días 4, 5 y 6 de mayo.

La licenciada Sandra Hoyos lo cuestionó sobre el por qué quería que su hijo dejase de vivir con su madre en Miami, para mudarse con él a Madrid, una de sus razones tuvo que ver con que ya tiene un trabajo más estable.

"Porque finalmente he logrado una estabilidad en mi trabajo y quiero mejorar estos años mi carrera y mi vida".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También escribió que para "Nico", su hijo de 15 años, se ha vuelto una situación "difícil" vivir con su madre en Estados Unidos.

"Ha sido difícil, Nico no está bien en Miami y creo que ir a España es lo mejor para él".

La abogada de Paulina -dijo al vespertino- que el dictamen será dictado dentro de cuatro a seis semanas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?
Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?

Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker con ayuda de IA?

SLP

El Universal

Usuarios usan IA para personalizar stickers con rostro y datos propios.

BTS se rinde ante su Army mexicano: Te amo, te quiero
BTS se rinde ante su Army mexicano: Te amo, te quiero

BTS se rinde ante su Army mexicano: "Te amo, te quiero"

SLP

El Universal

Jungkook y V expresaron su cariño en español, destacando la energía de los fans mexicanos.

Melissa Barrera arremete contra Scream y pone en duda la taquilla
Melissa Barrera arremete contra Scream y pone en duda la taquilla

Melissa Barrera arremete contra "Scream" y pone en duda la taquilla

SLP

El Universal

Tras su salida por comentarios sobre Gaza, Barrera mantiene reconocimiento de fans y agradece oportunidad.

Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68
Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68

Glenda Reyna recuerda a su esposo fallecido en su cumpleaños 68

SLP

El Universal

La madre de Eiza González destaca el amor y la protección de su esposo fallecido.