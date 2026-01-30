logo pulso
COLLAR DE MARGOT ROBBIE ROBA MIRADAS

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
COLLAR DE MARGOT ROBBIE ROBA MIRADAS

El collar que portó la actriz Margot Robbie en la premier de "Cumbres Borrascosas" se robó las miradas en la alfombra roja del Teatro Chino, donde se proyectó la cinta dirigida por Emerald Fennell; Robbie iba del brazo del actor y protagonista de la historia, Jacob Elordi. El evento generó revuelo en redes por la química de la pareja protagónica y los detalles de vestimenta; "Cumbres Borrascosas" adapta la novela de Emily Brontë, cuenta la historia de la apasionada y destructiva relación entre Heathcliff (Jacob Elordi), un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Catherine Earnshaw (Margot Robbie).

El glamour supremo lo aportaron las joyas, sobre todo el collar que utilizó Margot Robbie , el icónico diamante Taj Mahal con forma de corazón, propiedad de Elizabeth Taylor y montado en un collar de Cartier. Esta gema legendaria fue un obsequio de Richard Burton, su esposo en dos ocasiones, para su 40 cumpleaños hace más de 50 años. Forma parte de la célebre colección de joyas de la estrella de Hollywood, cargada de romanticismo e historia, ideal para arrancar la promoción de "Cumbres Borrascosas".

