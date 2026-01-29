logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro

Tres policías heridos y dos detenidos tras ataque armado

Por Huasteca Hoy

Enero 29, 2026 07:45 a.m.
A
Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro

Una patrulla de la Guardia Civil Estatal fue atacada a balazos durante la madrugada de este jueves en la carretera Rioverde–San Ciro de Acosta, a la altura de Las Magdalenas, con saldo de tres elementos heridos, entre ellos el jefe regional José Luis Pérez Puente.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron emboscados por sujetos armados que lograron huir tras la agresión. Los policías lesionados fueron trasladados a hospitales de la región; su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Horas después, la corporación informó la detención de dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri N. y Olegario N., quienes presuntamente pertenecerían a la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, dato que aún no ha sido confirmado por la autoridad ministerial.

El operativo de seguridad continúa en la zona Media, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro
Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro

Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro

SLP

Huasteca Hoy

Tres policías heridos y dos detenidos tras ataque armado

Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles
Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles

Atrapan a sujeto con un arma y cartuchos útiles

SLP

Redacción

Repartidor en moto es arrollado por camioneta
Repartidor en moto es arrollado por camioneta

Repartidor en moto es arrollado por camioneta

SLP

Redacción

Vehículo le interfirió en su trayectoria cuando repartia alimentos por aplicación en la Col. Abastos

Aprehenden a Irving "N" por robo calificado
Aprehenden a Irving "N" por robo calificado

Aprehenden a Irving "N" por robo calificado

SLP

Redacción