Emboscada a la GCE en la Rioverde–San Ciro

Una patrulla de la Guardia Civil Estatal fue atacada a balazos durante la madrugada de este jueves en la carretera Rioverde–San Ciro de Acosta, a la altura de Las Magdalenas, con saldo de tres elementos heridos, entre ellos el jefe regional José Luis Pérez Puente.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando fueron emboscados por sujetos armados que lograron huir tras la agresión. Los policías lesionados fueron trasladados a hospitales de la región; su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Horas después, la corporación informó la detención de dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri N. y Olegario N., quienes presuntamente pertenecerían a la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, dato que aún no ha sido confirmado por la autoridad ministerial.

El operativo de seguridad continúa en la zona Media, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí